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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.91元，預估目標價為160元

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.09元下修至9.91元，其中最高估值12.25元，最低估值7.51元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 12.25(12.25) 16.6
最低值 7.51(7.51) 10.09
平均值 9.82(9.88) 12.65
中位數 9.91(10.09) 11.64

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 86,072,000 106,155,000
最低值 73,820,000 81,990,000
平均值 79,855,730 91,281,860
中位數 79,646,000 89,138,650

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.6 11.54 8.6 7.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		 83,926,735 83,793,572 76,180,649 66,525,144

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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