鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.91元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.09元下修至9.91元，其中最高估值12.25元，最低估值7.51元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.25(12.25)
|16.6
|最低值
|7.51(7.51)
|10.09
|平均值
|9.82(9.88)
|12.65
|中位數
|9.91(10.09)
|11.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|86,072,000
|106,155,000
|最低值
|73,820,000
|81,990,000
|平均值
|79,855,730
|91,281,860
|中位數
|79,646,000
|89,138,650
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.6
|11.54
|8.6
|7.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
|66,525,144
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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