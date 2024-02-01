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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-2.47元，預估目標價為21元

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.57元上修至-2.47元，其中最高估值-2.3元，最低估值-2.79元，預估目標價為21元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年 2026年
最高值 -2.3(-2.3) 0.8 1.89 2.5
最低值 -2.79(-2.79) -1.76 -0.6 2.5
平均值 -2.48(-2.51) -0.38 0.75 2.5
中位數 -2.47(-2.57) -0.22 0.51 2.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 253,197,320 289,671,000 288,284,000 310,372,020
最低值 245,153,000 253,608,000 276,219,780 310,372,020
平均值 247,937,380 270,999,440 285,084,460 310,372,020
中位數 247,964,500 269,776,180 287,620,000 310,372,020

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.39 6.44 0.36 -2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 246,792,674 370,685,141 270,955,381 268,791,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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