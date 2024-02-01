半導體出口創六年最大增幅 南韓1月出口延續成長

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-01 11:50

隨著半導體需求持續改善，南韓 1 月出口維持成長勢頭，為 2024 年寫下良好開局。

南韓海關辦公室周四 (1 日) 公布的數據顯示，1 月整體出口年增 18%，達到 546.9 億美元，優於經濟學家預測的 17.6%。整體進口年減 7.8%，貿易順差縮小至 3 億美元。

出口回升的最大動能當屬記憶體。海關辦公室指出，1 月半導體出口年增 56.2%，為 2017 年 12 月以來最大增幅。

彭博經濟學家 Hyosung Kwon 表示：「南韓 1 月出口激增，是因為與去年同期相比，工作天數量有所增加。儘管如此，調整後的出口仍具韌性。」

因南韓在半導體生產方面處於全球領先地位，對晶片的強勁需求，對於仰賴晶片出口的南韓經濟而言可謂好兆頭。三星電子 (005930-KR) 本周公布最新財報顯示，即使整體收入連續第四季下滑，其核心的 DRAM 業務已轉虧為盈。

以 Johanna Chua 為首的花旗研究 (Citi Research) 分析師本周表示：「近月來，台灣和南韓的電子產品出口成長勢頭特別強勁，若科技升級周期擴大，對越南、新加坡和馬來西亞來說應該具有經濟意義。」

除了半導體以外，帶動南韓出口其他驅動力包含汽車、石化產品和造船業，它們也支撐著南韓廣泛的工業基礎。海關辦公室指出，南韓 1 月汽車出口年增 24.8%，連續第 19 個月成長，機械設備、消費性電器和電腦出口也取得雙位數成長。

南韓出口活動正在走出長達一年的低潮，幫助該國經濟在去年最後三個月穩定成長 0.6%。今年出口復甦時間和速度將取決於多項因素，包含美國、中國等主要國家的消費需求與全球利率動向。