南韓2023年汽車出口額創歷史新高 年增31.1%

南韓產業通商資源部周二 (16 日) 公布，2023 年南韓汽車出口額創歷史新高，達 709 億美元，年增 31.1%。在去年半導體出口低迷的情況下, 汽車成為了南韓最大出口品項。

這是南韓汽車年度出口額首次突破 700 億美元。其中，新能源車輛出口額達到創紀錄的 242 億美元，較去年同期增長 50%。

進一步細分，純電汽車出口量年增 58.1% 至 34.9 萬輛，混動車型和插電式混動車型出口量較去年同期增加 9.3% 和 40.9%，達 31.5 萬輛、6.5 萬輛。

在銷量方面，去年南韓汽車出口量達到 276 萬輛，年增 20.3%。

從出口目的地看，對北美的汽車出口額增長 44.7%，至 369 億美元。對歐盟出口增長 32.9%，至 108 億美元。對其他亞洲國家的出口增長 28.7%，至 56.8 億美元。對中東地區出口增長 13%，至 54.8 億美元。

就 12 月份而言，南韓汽車出口額達到 63 億美元，年增 17.9%。

產業通商資源部官員表示，原本人們擔心新能源車出口因《降低通膨法》的實施而下降，但透過與美國的不斷討論，用於租賃和租賃服務的商用環保汽車已經能獲得 7500 美元的補助。