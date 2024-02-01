〈以哈戰爭〉約旦美軍基地遇襲 白宮首度控伊拉克民兵集團是幕後黑手

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 16:00

美國白宮在周三（31 日）表示，民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）是約旦美軍基地遇襲事件的幕後黑手，這是白宮首次正式對這起事件歸責。

據美國《CNN》報導，白宮最高國防機構國家安全會議（NSC）發言人 John Kirby 表示：「我們認為，在約旦發生的襲擊，是由伊拉克一個名喚『伊拉克伊斯蘭反抗運動』的傘狀組織策劃，提供資源。」這是一個背後有伊朗撐腰的民兵聯盟。

柯比重申拜登政府的立場：「我們將會以我們選定的方式及時間做出因應。」

美國官員表示，駐紮在約旦東北部、靠近敘利亞邊境的美軍基地在 1 月 28 日遭無人機襲擊，導致三名美軍人員喪命，為以哈戰爭爆發以來首傳美軍喪生。

各國持續關注華府會如何因應這起事件。伊朗保持高度警惕，該國常駐聯合國代表伊拉瓦尼周二提出警告，以任何藉口攻擊伊朗領土、利益或公民者，伊朗將果斷回擊。

此外，據葉門叛軍胡塞控制的馬西拉電視台周三報導，英美聯軍對葉門薩達市北部發動襲擊。