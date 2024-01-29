鉅亨網新聞中心 2024-01-29 16:10

據《Business Korea》報導，去年南韓在中國進口市場的市占率下降至 6%。 這是自 1993 年中韓建交後的 5.2% 以來，30 年來的最低水準。南韓在中國的商品進口地排名，也滑落至第三位。

根據南韓國際貿易協會 (KITA) 統計，2023 年中國從南韓進口商品價值 1,625 億韓元，較 2022 年下降 18.8%，占中國進口總額的 6.3%。 根據中國政府統計，2023 年中國進口總額為 2.568 兆美元，較 2022 年下降 5.5%。

在中國進口商品的地區排名中，南韓從第二滑落至第三位，落後於台灣的 7.8% 和美國的 6.5%。 原本靠南韓出口中間品，再經中國加工為成品銷售的國際分工崩潰，使得南韓石化、鋼鐵、石油產品等主要出口項目在中國市場失利。

去年，隨著南韓半導體產業持續低迷，而半導體產業一直是南韓出口的主要引擎。 2013 年至 2019 年，南韓連續 7 年位居中國進口商品來源國排名第一，但隨著南韓製造的智慧型手機、汽車、顯示器在中國市場銷售逐漸下滑，市占一步步降低。

專家表示，2017 年中國因南韓部署薩德系統而對南韓進行經濟報復，加速了這一趨勢。

2016 年，就在中國經濟報復開始之前，南韓在中國進口市場的份額為 10.4%。然而，下降曲線變得更加陡峭，2017 年為 9.9%，2018 年為 9.7%，2019 年為 8.4%，2020 年為 8.4%，2021 年為 8.0%，2022 年為 7.4%，2023 年為 6.3%。

三星電子是排名第一的智慧型手機，截至 2013 年，這家南韓智慧型手機巨頭的市占率為 20%。但這家南韓智慧型手機巨頭，在中國市場一直輸給華為和小米等中國公司。 現代和起亞在 2000 年的鼎盛時期，在中國汽車市場上合計占有 7% 以上的市場份額，但已經今非昔比。