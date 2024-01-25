南韓Q4經濟成長優預期 惟動能恐難延續

因出口復甦幫助抵銷國內需求放緩的影響，南韓上季經濟成長超出預期，儘管如此，一些分析師認為這個亞洲第四大經濟體將難以維持成長動能。

南韓央行周四 (25 日) 公布的數據顯示，經季節性調整後，10 月至 12 月的國內生產毛額 (GDP) 較上季成長 0.6%，增幅同於上季，但高於路透訪調預期的 0.5%，經濟學家給出的預測範圍則落在 0.1% 至 0.9%。

按年來看，南韓 Q4 經濟成長率達 2.2%，優於 Q3 的 1.4% 以及經濟學家預期的 2.1%，為 2022 年 Q3 以來最佳。

展望未來，一些分析師認為，因內需疲軟、高利率以及半導體出口復甦緩慢，南韓經濟成長動能恐較為疲弱。

凱投宏觀新興亞洲經濟學家 Shivaan Tandon 說：「南韓 Q4 經濟成長優於預期，但我們預期未來幾季經濟成長將遜於趨勢水平，因為短期內出口成長仍疲軟，緊縮的財政和貨幣政策也將繼續抑制內需。」

根據最新 GDP 數據，南韓上季出口成長 2.6%，進口成長 1%，對淨成長的貢獻從上一季的 0.5 個百分比上升至 0.8 個百分點。國內的部分，民間消費增幅從上季的 0.3% 放緩至 0.2%。

HI Investment Securities 首席經濟學家 Park Sang-hyun 認為，出口表現是否可彌補惡化的國內情勢，將會是未來的關鍵。Park 表示，出口將繼續改善，但步調可能不會如現在預期的快，原因是中國經濟面臨風險與全球製造業活動疲軟。

儘管受到中國需求疲軟拖累，在晶片銷售改善帶動下，南韓 12 月出口仍連續第三個月成長。

南韓央行本月暗示，可能會和全球同業一同轉向寬鬆貨幣政策。央行預估 2024 年經濟將成長 2.1%。