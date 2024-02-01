中國法拍屋數量 爆了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 09:00

最新數據顯示，截至 2023 年 12 月，中國法拍市場掛拍各類法拍房源 79.6 萬套，較 2022 年猛增 36.7%，法拍屋變多的背後，是房產持有人陷入債務困境，也是房地產風險釋放，加速觸底。

據《財文社》報導，中指的數據顯示，去年全年包含住宅、工業、商業等法拍屋掛拍數量達到 79.6 萬套，而緯房研究院、國信達的統計結果是 53 萬套。

為何各機構數據不統一？阿里資產曾解釋：中國的資產交易平台很多，難以獲取全部數據。此外，掛拍、流拍再上拍等重複掛拍也干擾最終數據。目前很多機構是爬蟲數據，不盡精準。

不過，可以肯定的是，2023 年法拍屋掛拍數量確實大幅增加。中指和國信達的數據都顯示，無論是掛拍量還是成交量都激增了 20%—40%。

中指的數據顯示，2023 年掛牌量以重慶和成都最多，掛牌數量均超過 11,000 套。

在不良資產行業，法拍屋是最為常見的資產類型，即基於借款合約與金融機構申請，被法院強制執行拍賣的房屋，主要由以下兩個原因形成：

房貸違約：當房產所有者無法繼續支付房貸，導致銀行或貸款機構聲請法院強制執行拍賣房產，以收回貸款。

抵押品拍賣：房產是債務的抵押品，在債務人無法償還債務時，債權人可以聲請強制拍賣房產，以清償債務。

法拍屋產生的核心原因，還是房產持有者深陷債務困境。最高院執行信息公開網的數據顯示，截止本月初，失信被執行人已經達到了 861.4 萬人。這就意味著將有房子拿出來拍賣，按此測算預估 2024 年法拍屋的掛牌數量還會進一步增加。