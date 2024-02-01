〈紅海亂局〉出遊需求旺 紅海亂局仍未衝擊美國郵輪股

鉅亨網編譯許家華 2024-02-01 13:00

戰爭造成的人道主義和經濟損失很高，因此地緣政治緊張局勢成為今年投資者擔憂的主題並不奇怪，然而，郵輪業似乎良好地應對了此一局面。

美國即將迎來總統大選、俄烏戰爭、中東戰爭.... 全球各地頻現衝突和動亂，考量郵輪業必須水域和平才能全球航行，這對該產業來說似乎是更為緊迫的問題，但自近期產業更新來看，這些不利因素似乎仍被需求所掩蓋。

換句話說，近幾周紅海屢屢發生暴力衝突和封鎖事件，雖然令貨輪和郵輪更改航線，但卻對大型郵輪公司的影響相對有限。

皇家加勒比 (RCL-US) 1 月中旬表示正密切關注事態發展，迄今已取消兩次航次。嘉年華 (CCL-US) 周二表示，由於紅海衝突，其十幾艘船改道，全年每股獲利 (EPS) 將因此減少 7 至 8 美分。

這可能因紅海暴力事件影響相當有限：嘉年華預計 2024 年 EPS 將接近 1 美元。此外，正如 William Blair 分析師 Sharon Zackfia 指出的那樣，嘉年華尚未發現該衝突影響預估趨勢，且在 11 月前並未安排紅海的航行計畫。

更令投資者振奮的是，嘉年華周二表示，旺季 (遊輪預訂高峰期) 的開端已遠超出預期，自 11 月以來的預訂量達到史上最高水準。

Zackfia 表示，這讓管理層充滿信心，「業務的健康發展動能和預期的優異表現將抵消紅海船舶航線變更的影響」。 她重申嘉年華「跑贏大盤」的股票評級，並預計該公司未來兩年內調整後的 Ebitda 將增長近 50%。

皇家加勒比的情況與此類似，該公司表示，其業務中只有 1.5% 涉足該地區。 Truist Securities 分析師 C. Patrick Scholes 在該公司月中更新後與其高層會面，並指出他們稱「最近紅海發生的事件對東地中海的預訂沒有影響」。

他重申，皇家加勒比是他郵輪股首選，因為該公司擁有全球最大郵輪而受到許多正面關注。

皇家加勒比預計周四公布財報，挪威航空預計 2 月底公佈獲利，嘉年華將於 3 月公佈。

當然，若該地區衝突擴大或加劇，可能造成郵輪業更大問題。富國銀行分析師 Daniel Politzer 本周稍早指出，針對 44 家旅行社的調查顯示，「地緣政治正產生影響，一些客戶在最後一刻取消預約，甚至願意被沒收押金。」儘管如此，根據調查「郵輪需求保持穩定在較高水準，總體前景沒有重大變化。」他寫道。