〈財報〉嘉年華郵輪Q3轉虧為盈 年度虧損預期縮減 但燃料成本高昂 股價仍跌近5%

嘉年華郵輪 (Carnival Cruise Line) (CCL-US) 周五 (29 日) 公布第三季財報，雖因票價調漲和需求強勁令該季營運轉虧為盈，且年度虧損可望縮減，但因燃料成本高昂引發市場擔憂，致使該公司股價收跌近 5%。

競爭對手挪威郵輪公司和皇家加勒比公司 (RCL-US) 雖然也能提高票價，但仍比飯店便宜，吸引了希望花錢買體驗而非豪奢消費的年輕族群。

晨星研究分析師 Jaime Katz 指出，通膨、消費者儲蓄萎縮、學貸重啟償還，還有其他支出問題引起市場的擔憂情緒，導致該股近期走跌，但這應該是暫時走勢，「所有訊號都表明，郵輪正獲得消費者共鳴。」

然而，嘉年華公司預測第四季虧損大於預期，並稱因燃料價格上漲和外匯利率不利因素，將面臨淨 1.3 億美元的負面衝擊，使得年度前景黯然失色。

此外，2024 年郵輪的維修養護日預計增加 18%，從而導致成本上升。

與其他主要郵輪業者不同，嘉年華沒有對油價的波動進行避險對沖，財務長 David Bernstein 表示，公司目前不考慮燃料對沖，但為了減少燃油消耗，嘉年華正在研究燃油優化技術並改進行程。

郵輪需求旺盛

郵輪業者受惠於疫情後被壓抑的旅遊需求大爆發，以及通膨環境下，旅客尋求優惠力度更大的度假方式。Redburn Atlantic 分析師 Alex Brignall 表示，目前郵輪價格比休閒飯店便宜 35% 至 40%。

嘉年華表示，今年已接待超過 250 萬名首次搭乘郵輪的旅客，第三季首航旅客人數較去年同期增加 170%，推動創紀錄的季度營收，並將入住率恢復到疫情前的水準。

執行長 Joshua Weinstein 表示，公司預訂量達到前所未有的高水準，但儘管需求依然強勁，因剩餘艙房逐漸飽和，2024 年的預訂量可能會減少。

嘉年華第三季獲利 10.7 億美元，即每股 79 美分，去年同期為虧損 7.7 億美元或每股虧損 65 美分。

嘉年華周五股價下跌 4.99%，收每股 13.72 美元，但今年迄今仍有 70% 以上漲幅。