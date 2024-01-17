郵輪旅遊正燒! 兆豐郵輪旅遊險保障最高300萬 出遊更安心

疫情後的旅遊型態丕變，郵輪旅遊風潮正興，市場預估 2024 年至少有 10 艘豪華郵輪來台搶攻旅遊市場，價格優勢助攻下，水路旅遊可望成為今年觀光市場新趨勢。但郵輪旅遊大多在海上，若發生緊急事件導致旅程延誤、取消，或是撥打價格昂貴的衛星電話等，都不在海外旅行綜合保險的承保範圍，保險業者建議民眾透過郵輪旅遊綜合險，以一天不到百元的費用，為自己打造保障達 300 萬元的防護網。

有別於機票價格居高不下，郵輪憑藉價格優勢成為市場新寵，但登船出遊前也 別忘記規劃保險保障。兆豐保險獨家推出「新郵輪旅遊綜合保險」具備四大 特色：提供旅程取消費用補償、旅程更改費用、旅行文件損失費用、醫療等保 障，只要在出發前透過網路投保，即可享有海外急難救助醫療轉送最高新台幣 300 萬元保障。

有一點要注意的是，「新郵輪旅遊綜合保險」凡搭乘「以台灣為母港」的郵輪皆可投保，投保年齡從 18 歲到 80 歲，假設選擇旅平險保額 300 萬元方案、保期 5 天為例試算，以網路完成投保，每天費用不到百元就能享有海外急難救助醫療轉送費用 300 萬元、意外身故或失能 300 萬元的高額保障。

兆豐保險針對郵輪乘客的需求，量身打造旅程取消或更改費用補償，保戶只要在出發前 7 天發生自己或三等親內家屬病危，必須取消行程，無法取回之預繳的團費及交通住宿費用即可獲得補償；在岸上觀光期間因突發事件被迫滯留，其衍伸的交通及住宿費也由保險公司負擔，協助旅客趕往下一個郵輪停泊港口登乘。此外，旅行期間如果遇重要文件損失，郵輪綜合旅遊險也會提供限額補償。

兆豐保險表示，保戶如果在旅程途中碰上突發疾病或緊急意外事故，包含使用 海上衛星電話或緊急醫療轉送等費用也在保障範圍內，其中緊急醫療轉送費用 最高可達 300 萬元。