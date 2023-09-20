市場靜待凌晨FOMC會議結果！迪士尼計劃10年投資主題樂園和郵輪業務！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 16 分)

■道瓊指數：上漲 13，漲幅 0.04% 至 34830。

■那斯達克 100 指數：下跌 -1.25，跌幅 -0.01% 至 15374.00。

■標普 500 指數：上漲 0.75，漲幅 0.02% 至 4490.75。

【今日總經數據】投資人靜待 FOMC 央行利率會議結果，對於本次記者會基本上市場皆預期聯準會將維持基準利率在 5.25% 至 5% 之間，也就是本次將暫停升息，因此本次關注焦點將在年底前聯準會是否會再升息。

■ 延伸閱讀推薦：KD 指標怎麼看？KD 黃金交叉是什麼意思、能看出轉折點？

二、美股盤前關注重點

1. OECD 下修明年全球經濟成長率至 2.7%：近期 OECD 將今年全球經濟成長自 2.7% 升至 3%，而將明年的經濟成長從 2.9% 下修至 2.7%。OECD 首席經濟學家表示，縱使通膨已自高檔回落，但近期油價攀升，難免讓通膨後續難再降溫，央行恐因此難改貨幣政策立場，再加上中國經濟困境，使全球經濟面臨通膨和經濟低成長的雙重壓力。

2. 迪士尼計劃未來 10 年投資主題樂園和郵輪業務：迪士尼 (DIS.US) 首席 CEO Bob Iger 近期表示，將在未來 10 年內斥資 600 億美元，大幅擴建主題樂園、產品和郵輪業務，迪士尼表示，公司擁有 1000 英畝的土地可供開發，包含加州的迪士尼樂園、佛羅裡達州的華特迪士尼世界、位於法國、中國和日本的主題樂園，以及美國、亞洲和澳洲的遊輪港口，Iger 表示，公司將將重點放在「故事、規模和粉絲」上。

在郵輪業務方面，將在全球增加近一倍的運力，在 2025 年增加 2 艘郵輪，在 2026 年在增加一艘，進而帶來近一步增漲的潛力，以及計劃在 2025 年於新加坡設立新母港，以將業務擴展至亞太地區。

■ 延伸閱讀推薦：

QQQ 是什麼？愛科技股的你一定要看！成分股、配息、費用、報酬率一文解析

3. Meta 計劃將 WhatsApp 支付服務擴展至印度：Meta (META.US) 執行長祖克伯今日在孟買的一場活動中表示 Meta Platforms 正在將 WhatsApp 支付功能擴展至印度。另外近期祖克伯於其博客中表示，正在資助建設用於醫學研究的大型計算系統，此系統配置最頂級的 H100 GPU，新的系統可讓研究人員透過生成式 AI 對健康和病患的細胞進行建模，未來期望借以開發出治療病患的新方法。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

文章來源: 永豐金證券