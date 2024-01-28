鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-28 00:14

美國軍方周五（26 日）表示，葉門叛軍胡塞周五朝在亞丁灣水域巡邏的美國驅逐艦「卡尼號」號發射一枚飛彈，「卡尼號」開火攔截，這是胡塞去年 10 月開始襲擊商船以來首度直接攻擊美國軍艦，凸顯紅海危機進一步升級。

據《CBS NEWS》報導，美軍中央司令部說，胡塞周五朝「卡尼號」發射一枚反艦飛彈，結果這枚飛彈被「卡尼號」擊落，未帶來損失或人員傷亡。

另據《路透》報導，英國海上貿易行動辦公室周五收到一份報告，稱在亞丁東南約 60 海里處發生了一起事故，一艘英國油輪被飛彈擊中，起火燃燒。

貿易巨頭托克集團（Trafigura）說，一枚飛彈擊中經過紅海的 Marlin Luanda 號油輪，這艘油輪懸掛馬紹爾群島國旗，運載俄羅斯石腦油。

Marlin Luanda 號遇襲後不久，一艘油輪在抵達亞丁灣之前突然掉頭。

胡塞發言人表示，旗下海上部隊在亞丁灣攻擊 Marlin Luanda 號，導致油輪起火。

胡塞控制的馬西拉電視台周六報導，美國與英國對葉門荷台達省拉斯伊薩港發動了兩次空襲。

此外，設於荷蘭海牙的聯合國國際法院，周五下令以色列在加薩的軍事攻擊中盡力防止死亡，以及任何種族滅絕行為，但法院未要求以軍停火。

雖然法院沒直接下令以軍停火，卻強烈抨擊以軍在加薩走廊的作戰行動。《美聯社》指出，這項判決進一步加劇了國際社會要求以軍停火的強大壓力。