去年Q4 GDP略下修至5.12% 全年經濟成長1.4%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 18:48

主計總處今 (31) 日公布去年第 4 季實質經濟成長率 (GDP) 概估為 5.12%，較原預測值下修 0.10 個百分點，仍是 8 個季度來相對高點，主計總處說明，主要因資本形成 (包括固定投資與存貨變動) 不如預期；併計前 3 季後，去年 GDP 概估為 1.40%，下修 0.02 個百分點。

主計總處說明，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機活絡，以及傳產貨類出口減幅收斂，第 4 季按美元計價商品出口轉為年增 3.34%，再加上來台旅客大幅回升也挹注服務輸出，惟三角貿易和航運服務持續走緩，商品及服務輸出成長 3.58%，較預測數減少 2.38 個百分點。

在輸出和輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 4.73 個百分點。

內需方面，主計總處估第 4 季民間消費實質成長 5.44%，較預測數增加 0.17 個百分點，對經濟成長貢獻 2.57 個百分點。

主計總處進一步說明，歲末年終節慶推升民眾消費動能，加上自用小客車與機車買氣持續熱絡，第 4 季零售業、餐飲業營業額分別年增 4.42%、8.88%，陸空客運、旅遊、休閒娛樂等相關服務消費也持續增溫。