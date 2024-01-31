業界首發 凱基證推美股即時行情API串接服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 16:34

因應美股市場趨勢和投資需求，凱基證券今 (31) 日宣布，為喜愛程式交易的投資人打造美股即時行情應用程式開發介面 API(Application Programming Interface) 串接服務，成為國內首家推出該項服務的券商。

圖表：凱基證提供。

為滿足對美股程式交易有需求的龐大客群，凱基證此次推全新美股即時行情 API 串接服務，不僅提供客戶更快速且精確的美股數據，並可更精確執行量化交易策略效率。

凱基證進一步說明，具備三大獨特優勢，包含 (1) 美股市場即時行情數據：與美國納斯達克證券交易所攜手合作，精準快速提供即時美股行情，確保程式交易者可即時制定、優化交易策略。

(2) 高度客製化數據串接：涵蓋廣泛的市場數據訊息，包含在美國交易所上市的現股及 ETF 即時報價、盤中個股交易量、最佳一檔等即時資訊。