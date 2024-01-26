鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-26 12:00

台灣經濟研究院今 (26) 日發布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.15%，與上次預測值持平，看今年經濟動能主要仰賴消費和投資支撐，外需表現同步回溫，而消費者物價指數 (CPI) 則上修 0.15 個百分點至 1.95%，仍逼近 2% 通膨警戒線。

外需方面，台經院認為，美國高科技產品強勁需求的推動，加上傳產去化庫存已告一段落，全球終端需求可望漸回溫，預估全年出口和進口金額成長率為 6.85%、9.40%，較前次預測值分別上修 0.24 和 0.54 個百分點，據此，預估輸出與輸入成長率分別為 6.34%、7.68%，分別上修 1.31、2.24 個百分點。

內需方面，由於就業市場穩定發展，各項民間消費指標表現仍強，預期民間消費力道仍穩健，而民間投資因比較基期偏低，預期全年固定資本形成年增率將由負轉正。

台經院預測，今年民間消費成長率為 2.69%，上修 0.15 個百分點。

而隨著政府積極投入公共工程，應對全球發展的不確定性，公營事業投資與政府投資年增率分別上揚至 14.11%、9.37%，全年整體固定資本形成成長率為 4.70%，上修 0.31 個百分點，不過，民間投資成長率為 3.24%，較前次預測時下修 0.42 個百分點。

對於物價，台經院認為，服務類價格上漲壓力仍在，加上中東緊張局勢升溫、全球最大產油國美國極端氣候造成的石油產量中斷，可能進一步推升全球油價與航運價格，因此，CPI 年增率為 1.95%，上修 0.15 個百分點。