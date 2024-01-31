飆漲後快速拉回 是虛胖還是機會?

永誠資產管理處 2024-01-31 17:40

Line Pay 上週五登錄興櫃，開盤以 450 元開出後一路狂飆，當天收盤 1030 元，以開盤價為基準，一天就上漲了 129%，可說是現買現賺的的最佳範例，且還是翻倍的賺。

幾個主要推升其走如此強勁漲勢的理由有幾個，首先是跟漲行情。

跟漲行情是近期台股很常出現的現象，且漲勢是屬於很強的那種。而台灣第三方支付的上市櫃公司很少，其中的 6763 綠界科技，同樣在 Line Pay 上興櫃那天漲停，但它前幾天沒漲多少，所以反而屬於跟在 Line Pay 後面發動；這次帶頭的是 6938 的藍新資訊，它在 1/23 登錄興櫃，以開盤價為基準，當天也飆漲了 95.5%，因此幾天前才有第三方支付上興櫃後狂漲，Line Pay 自然沒有不跟上的道理。

再來是 Line Pay 的市占率大、知名度高。

股票市場中有” 大者恆大、強者恆強” 的性質，一般來說除非是有個別公司的特殊利多，不然若是以整個族群都強的話，通常龍頭指標股會有蠻強的領漲效應；而 Line Pay 可說是不少台灣人日常都會使用的第三方支付工具，也是相比於其他電子支付方式，全台使用率最高的企業，因此既然小公司能有蜜月行情，那龍頭不是更應該吸引更多人關注，對吧!

雖有其領導地位及波動機會，但股價後續走勢，還是需要看貴不貴的；以類比的角度來看，綠界科技在轉為上櫃前，還是興櫃股時，股價最高飆漲到 1500 元以上，那段時間前後一年內，一年最多賺約 21.4 元，等於一度有來到 70 倍以上本益比，最新收盤價來看也有超過 20 倍。而新股藍新資訊，以當前所公布之財務資訊來看，近期的股價波動多處於 25 至 30 倍之間的本益比，屬於合理範圍。

在當天大漲後，以當下 Line Pay 的獲利表現來看，本益比是有超過 100 多倍，即便其近兩個月營收已明顯較 2022 年平均單月來的大幅成長 (有 5 成左右水平)，把成長力道考慮進去，本益比是有理由比綠界科技飆最猛時高出一些，但綠界也不是一直維持在超高本益比，因此 Line Pay 會有評價過高的疑慮。

單日上演了強勁蜜月行情後，後續連續三日都持續修正，對於這種市占率高，處於成長期的指標企業來說，拉回是機會；但即便以當前評價來看，也還是需要堤防追價風險，畢竟多數新股時間拉長來看，較高機率在激情後，會出現波段上連續修正的走勢；因此這週的創高後快速回檔預期還不用急躁承接，在其領先地位不變下，實為中長期可持續追蹤的標的，

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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