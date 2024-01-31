台股跌145點前鼎逆勢鎖漲停，光通訊瘋漲行情又來了嗎?!

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 18:00

AMD 公布財報並發布財測，對 AI 看法樂觀卻低於法人預期，而受制於 PC、伺服器復甦不快，財測偏弱導致股價走跌，連帶影響周三台股走勢，加上節前獲利調節賣壓，終場加權指數跌 145 點收 17889，萬八暫時失守，但這也只是暫時現象，根據統計春節後上漲機率超過 70%，只要你買對股票，如 AI、IP、IC 設計等主流股，抱股過年是沒有大問題的

鄭瑞宗指出，上週他就推薦買進前鼎 (4908-TW)，公司拿下印度新大單，並已開始備料，預期 2Q 將陸續出貨帶動營收走揚，今年印度這塊可望貢獻 5 元左右，全年有機會賺到 8 元，這獲利估將高於華星光，目前華星光 144 元，上週買進前鼎 96~97 元，比價空間超過 50%，技術面則突破四個月整理平台，上檔已無反壓，這種型態漲最快，族群 PE 普遍超過 20 倍，股價表現可期，其他光通訊股也可望跟進有所發揮

至於 AI 股的部分，今年 AI 伺服器出貨將翻倍，相關伺服器供應商、零組件供應商業績趨勢大好，但節前不易再漲，等開紅盤後買盤才容易回歸。這邊反而要注意 AI 新玩意，AI PIN 將於三月上市，後面還有多款 AI 眼鏡要上市，鄭瑞宗估計都將熱賣帶來新話題，而股市永遠喜新厭舊，AI 伺服器大家都聽膩了，股價又變得牛皮，新產品的話題往往帶動新飆股，今日 (6237-TW) 驊訊大漲 5% 站到均線之上是為代表股，主要是這些 AI 新產品，人機互動都靠語音，都要多顆音訊 IC，下半年只要大賣，驊訊就是最大受惠股。

另外一檔就是 (3694-TW) 海華，量增轉強一舉創 59.5 元波段新高，海華是 AI PIN 藍芽模組供應商，2Q 也將隨 AI PIN 上市銷售帶動一波新成長，股價已先表態。最聰明的人，則是先買相關概念股，賺他一筆之後，再用賺來的錢買新產品玩玩，這不是人生一大樂事嗎?

最後大華國際投顧鄭瑞宗強調，IP 股仍是超強，世芯、力旺、M31、巨有科再刷歷史新高，金麗科、神盾、安國再刷波段新高，主流股地位不容置疑，他還是要強調，今年 ASIC 訂單將大量外溢到二線廠，金麗科、巨有科、安國、神盾將大大受惠，神盾集團軋空行情持續上演中，可續抱但年前不必再追高。

另外巨有科市值落後安國並不合理，還有持續比價空間，金麗科則受惠新產品量產 + 新開案雙重利多，股價展現出要挑戰歷史新高的架式，現在 IP 股有四千金，未來一年估計還會再增加新千金股，這組是 2024 年最重要的操作重點。

想掌握更多 AI、IP 股精品股，以及每天盤中 11 點最熱騰騰的盤中分析，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

今日 YT 節目

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168

採訪來源：大華國際投顧 鄭瑞宗分析師