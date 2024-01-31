封關前盤面上線形強勢仍有續創高機會個股有哪些？

上詮 (3363-TW) 股價目前在所有均線之上，光通訊相關的前鼎 (4908-TW) 連續三天大漲率先突破波段新高，上詮也是光通訊領域，股價也有隨著表現小漲，但還沒到大漲，後續仍然有續強空間。跟 CPO 相關的 IC 封測股聯鈞 (3450-TW) 股價也連續幾天緩緩創高，聯鈞都還沒突破盤整壓力區，後面仍有續強空間。訊芯 - KY(6451-TW)也是光通訊相關，股價連續三天創高，線型仍算強勢。