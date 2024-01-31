封關前盤面上線形強勢仍有續創高機會個股有哪些？
陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-01-31 16:39
上詮 (3363-TW) 股價目前在所有均線之上，光通訊相關的前鼎 (4908-TW) 連續三天大漲率先突破波段新高，上詮也是光通訊領域，股價也有隨著表現小漲，但還沒到大漲，後續仍然有續強空間。跟 CPO 相關的 IC 封測股聯鈞 (3450-TW) 股價也連續幾天緩緩創高，聯鈞都還沒突破盤整壓力區，後面仍有續強空間。訊芯 - KY(6451-TW)也是光通訊相關，股價連續三天創高，線型仍算強勢。
華泰 (2329-TW) 股價目前也在所有均線之上，華泰從 2023/12/4 的高點到第二次 2024/1/22 測試同個壓力高點形成的盤整壓力區，將是後面觀察轉強的重點。永捷(4714-TW)1/23 大漲後又回測，經過止跌這兩日股價有緩漲轉強，後續有望挑戰波段高點 14.75 附近的壓力。
通嘉 (3588-TW) 剛回測季線支撐附近，算是回到相對的低檔。永崴投控 (3712-TW) 今天小漲轉強，前波壓力高點在 45.15 附近。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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