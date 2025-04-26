〈能源盤後〉憂心供應過剩 中美貿協未朗 原油周五小漲 但周線下跌

鉅亨網編譯許家華 2025-04-26 05:49

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原油期貨價格周五 (25 日) 小幅收高，但周線下跌，係因市場預期供應過剩，以及中美關稅談判不確定性帶來壓力。

Brent 原油期貨價格上漲 32 美分，收每桶 66.87 美元，但本周仍下跌 1.6%。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 23 美分，收每桶 63.02 美元，但本周仍下跌 2.6%。

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中國周五宣布對部分美國進口產品免徵高額關稅，可能表明中美之間的貿易戰正在緩和，但川普稱中美正在進行談判的說法遭中國當局迅速駁斥。

盛寶銀行分析師 Ole Hansen 表示：「由於全球主要消費國之間持續的貿易戰，以及市場猜測 OPEC+ 可能從 6 月起加速增產，交易商現在認為短期內原油價格不太可能進一步上漲。」

由於關稅引發投資者對全球需求的擔憂以及金融市場的拋售，油價本月稍早跌至四年來的最低點，其中風險在於經濟轉疲恐削弱需求，但此時供應端卻增加。

《路透社》本周稍早報導，OPEC + 數個成員國建議，組織應在 6 月連續第二個月加速增產。同時，若俄烏戰爭結束，會有更多的俄羅斯石油進入全球市場，意味石油供應增加。

根據俄國克里姆林宮助理 Yuri Ushakov 的說法，俄國總統普丁和川普特使 Steve Witkoff 周五舉行了三個小時的會談，會談富有建設性，在結束烏克蘭戰爭的問題上縮小了分歧。