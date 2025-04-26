川普稱「24小時內結束俄烏戰爭」是玩笑話：強調有決心促成和平
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 13:30
美國《國會山報》（The Hill）等媒體報導，美國總統川普在接受《時代》周刊專訪時坦言，自己在 2024 年競選期間聲稱「24 小時內結束俄烏戰爭」的說法，其實只是象徵性的表達，帶有玩笑和誇張意味。
川普在專訪中表示，此一言論是比喻式的強調，為的是凸顯他希望迅速解決衝突的立場。他指出：「那是一種比喻式說法，明顯是開玩笑的表達，假新聞總是抓著這類話不放。但我也確實認為這場衝突應該結束。」
川普將俄烏戰爭歸咎於拜登政府，並強調若他當時是總統，戰爭根本不會發生。他強調：「這是拜登的戰爭，不是我的戰爭。我與此毫無關係。」
在專訪中，川普還指責了烏克蘭為加入北約而主動挑釁俄羅斯一事，並表示克里米亞地區應作為和平協議的一部分，繼續由俄羅斯控制。
自開始競選以來，川普就屢次重申說，若當選將在 24 小時內結束戰爭，但從未公布具體方法。他在 3 月的訪問中承認，當初的說法帶有諷刺意味，真正的意圖是展現他對和平調解的決心與信心。
川普於 4 月 25 日在社群平台上表示，他與俄羅斯及烏克蘭方面的談判「進展順利」，雙方已「非常接近」達成協議。他呼籲雙方進行高層會談，以正式終結戰爭，並指出大部分重大議題已獲共識。
同日，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）透露，俄國總統普丁與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）已經進行了三小時會談，雙方討論了恢復俄烏直接談判的可能性，會晤過程具建設性，顯示各方仍在尋求和平契機。
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