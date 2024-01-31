春節檔期來了 華航三大策略搶旺季客潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 15:35

為因應寒假和春節旅遊旺季報到，華航 (2610-TW) 今 (31) 日宣布，特別推出全新「預約自動報到」服務，並已於 1 月起持續增班，對廣受旅客喜愛的東北亞、東南亞航點，加密班次、加開包機。

華航表示，為更貼近旅客需求，全面優化數位服務項目，整合現行網路報到功能，升級推出「預約自動報到」行動秘書，旅客完成訂位購票後，依不同航線，可於起飛前 24 或 48 小時至 360 天前，先行填妥護照及相關旅行證件資料，屆時系統將會在航班開放網路報到時，自動為旅客完成報到手續。

同時，華航自 1 月起持續增班，看準日本旅遊市場需求強勁，東北亞是持續增班的重點地區，桃園 - 福岡已增為每周 16 班、桃園 - 高松 5 班、桃園 - 沖繩 11 班、高雄 - 沖繩 3 班、桃園 - 釜山 14 班，而高雄 - 大阪自 2 月 2 日起增為每周 10 班。

在農曆春節的客運熱門時段，華航也特別加密班次，桃園 - 北海道增為每周 14 班，桃園 - 高松 7 班，桃園 - 富山 2 班，以及山形、釧路、石垣島、高雄 - 高松、高雄 - 靜岡等包機；桃園 - 熊本也將自 2 月 27 日起增為每周 5 班，桃園 - 名古屋自 3 月 2 日起增為每周 11 班，密集航班提供赴日旅遊更多選擇。

另一方面，華航積極布建東南亞航網，陸續開航宿霧、峴港和清邁，東南亞地區總計飛航 15 個航點，每周近 165 個往返航班，其中，曼谷、馬尼拉、胡志明市、河內和新加坡每日都飛航 2-4 班。

而華航北美航網有美國加州安大略、洛杉磯、舊金山、紐約和加拿大溫哥華等 5 大航點，為滿足季節性旅運需求，至 3 月 29 日間每周將提供最多 8-9 班直飛舊金山。

對於歐洲黃金 6 大航點華航全面直飛，包括荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬和捷克布拉格，是台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。