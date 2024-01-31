生成式AI獲八成以上網友關注 聚焦三大領域應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-31 17:47

生成式 AI 熱潮席捲全球，資策會產業情報研究所 (MIC) 發布「生成式 AI 大調查」，顯示高達 82% 的網友關注生成式 AI 的各種應用，其中媒體娛樂、教育服務以及健康醫療為前三大關注領域。

根據資策會 MIC 統計數據，有 62% 的網友關注生成式 AI 在媒體娛樂的應用，教育服務領域為 54%，健康醫療領域則是 50%。另外，包括工業製造、交通運輸、金融保險以及零售商務也都有 2 至 3 成不等的關注程度。

資策會 MIC 資深產業分析師柳育林表示，除國人對生成式 AI 關注度高外，有 6 成網友認同生成式 AI 具未來發展性，其中 18 至 35 歲的年輕族群認同度甚至高達 7 成，顯示國人對生成式 AI 普遍抱持樂觀態度。

不過柳育林也觀察到，即便生成式 AI 火燙，但僅有 24% 的網友確切了解生成式 AI，仍有 47% 的網友不了解。因此柳育林認為，隨著生成式 AI 快速滲透日常生活，如何提升認知度已經成為當務之急。

根據資策會 MIC 統計，已有 36% 的網友使用過生成式 AI 工具，最大宗的工具類型為文字型工具，有 7 成曾使用過文字型工具，其次依序為圖像型、程式碼型以及影音型工具。18 至 25 歲曾使用生成式 AI 工具的比例超過 6 成，為全年齡層最高。柳育林表示，熟悉生成式 AI 將成為未來職場的重要技能，可以大幅提升工作效率，增加個人的競爭優勢，預期將對就業市場帶來新變革。

針對使用者進一步調查，可以發現有近 2 成的使用者曾付費使用生成式 AI。柳育林指出，生成式 AI 未來有望兼顧成本以及品質，即便現階段付費使用的狀況不到 2 成，但長期市場潛力可期。