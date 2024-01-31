法巴投顧：台灣今年GDP可站穩3% 料央行不跟進降息

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-31 18:41

法國巴黎銀行財富管理認為， 各國央行升息周期已見頂，可預見今年底前將全數走低，美元年中將走弱，建議黃金及原油當避險部位，產業趨勢會在 AI, 健康醫療，減碳及電動車。台灣有經濟數據支撐，今年 GDP 坐穩 3% 以上，產業受惠半導體的帶動而蓬勃發展，推測央行會按兵不動，不致跟進 Fed 降息。

法國巴黎銀行財富管理於 31 日上午舉行「2024 市場展望媒體簡報會」，會中由法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）與法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏（Chris Zee）分析今年的經濟前景、市場展望與投資主題。

巴亞尼指出，回顧 2023 年，面對短期及長期利率上升至數十年來的高位，全球經濟仍能表現強韌，令股市得以回升，如美股 S&P 指數上揚 2 成，Nasdaq 上漲達 40%，都是令人驚喜的表現。他持續看好 2024 年的美股表現，觀察美國歷次總統大選年都為美股帶來利多，加上今年 Fed 可望於 Q2 至 Q3 連續降息，都將為市場注入強心針。

觀察全球市場，巴亞尼說明，因為人口紅利，印度成為將成多極化的主要受惠者；巴西、墨西哥、印尼和澳洲等戰略商品主要生產國的重要性，也會日益增加。至於中國，因為房市尚未落底，今年尚無法樂觀看待。

債市方面，因當前債券殖利率已大幅攀升，巴亞尼看好股債市中的跨資產投資標的，包括美國抗通膨債券、美國與歐元區投資等級信貸等。此外，因應全球經濟走向去碳化，建議投資人留意能源基礎建設、智慧控制系統、再生能源等。股票投資，他看好非美國股票，包括歐元區、英國、日本、新興市場，以及 AI 趨勢股。

巴亞尼認為，今年去全球化以及國家利益為主的走勢將持續，甚至會引發原物料和貨品的短缺，這將促使製造業選擇近岸生產或回流生產，以鞏固供應鏈，特別是半導體類的關鍵戰略產業會更明顯。

而相對於今年年中美元價位將進行盤整，巴亞尼建議投資人佈局黃金及原油做避險部位，預估今年原油價格會落在每桶 80-90 美元區間，黃金則會在每盎司 1950-2190 美元的高檔波動。