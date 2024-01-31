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期貨

〈貴金屬盤後〉市場焦點轉向Fed會議 黃金觸及2周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-01-31 06:28

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〈貴金屬盤後〉市場焦點轉向Fed會議 黃金觸及2周高點（圖：REUTERS/TPG）

周二黃金價格攀升至兩周高點，受到美元走軟和公債殖利率下降的支撐，同時市場焦點轉向聯準會 (Fed) 政策會議，以探得今年最快的降息時間點。

  • 紐約黃金期貨上漲 0.5% ，收每盎司 2054.40 美元
  • 黃金現貨價上漲 0.2%，報每盎司 2035.86 美元，但早盤觸及 1 月 16 日以來最高點。

RJO 期貨公司高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「黃金價格走勢的重要原因是利率下降以及美元貶值，但由於對周三 Fed 利率決策的預期，我們看到市場走高。」

美元指數下跌 0.2%，提高黃金對非美元買家的吸引力。基準 10 年期公債殖利率下降至兩周低點，降低購買無孳息資產的機會成本。

去年 12 月態度轉鴿的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周三做出利率決策。市場普遍預計 Fed 將維持利率不變。

Pavilonis 補充道，Fed 希望市場穩定，因此不太可能看到大幅降息，鮑爾 (Powell) 將保持中立並談論降息的可能性。

上周數據顯示，美國 12 月物價成長溫和，通膨年率連續第三個月維持在 3% 以下，這些數據讓 Fed 有可能今年展開降息。

路透周一公布的民調顯示，經濟的不確定性和美國降息可能推動今年金價創下歷史新高。

其他金屬交易
  • 現貨白銀下跌 0.4% 至每盎司 23.11 美元，早盤曾觸及 1 月 15 日以來最高點。
  • 鈀金下跌 0.6% 至每盎司 977.51 美元。
  • 現貨鉑金下跌 0.6% 至每盎司 921.70 美元。





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