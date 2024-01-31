富蘭克林：跨境旅遊旺 掌握「觀光財」AI及新能源股是首選

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-31 12:56

疫後復甦商機湧現，各國政府增建軟硬體建設，迎接旅遊觀光潮，如歐盟將投 1.1 兆美元在基礎建設，將帶動基建類股表現機會。面對 2024 年，富蘭克林華美投信建議投資人應該立即抓住仍在成長中的「新基礎建設」趨勢，如 AI 新科技和新能源等類股，將全面受惠，蓄勢待發。

儘管市場靜待本週四美國聯準會的本月會議紀錄公布，但農曆年節將至、經過 Covid 疫情之後、隨各國出入境開放，華人農曆新年假期來臨，出國跨境旅遊的人數增加，相信較前一年更成長。富蘭克林華美投信認為，全球各國政府皆看到疫後復甦的旅遊商機，無不努力增加機場、交通等軟硬體建設，以迎接旅遊觀光潮，此舉也帶動各項基礎建設類表現機會。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新全球航空運輸展望報告（2023 年 12 月）指出，受惠於各國解除國境，全球人口的自由移動恢復正常，2023 全球航空產業的營收獲利終於由負轉正，預期 2024 年可延續成長態勢，在旅遊觀光業強勁復甦下，讓各國政府積極全面整修交通運輸的設施，如增加公共運輸的乘載量，以舒緩旅遊人潮帶來的交通阻塞。

根據彭博統計，主要歐洲國家已獲得歐盟委員會的支持，在基礎建設項目上已投入了高達 1.1 兆美元的預算，主要用於擴大交通子、電力和能源領域的基建，美國則是在「基礎建設投資與就業法案」的政策推動下，基礎建設支出預算將以年複合成長率 13 % 速度成長。(如下圖)

資料來源：彭博資訊，2023/12，富蘭克林華美投信整理提供。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君認為，疫情後隨著生活型態改變，目前投資除了包括過去傳統基建外、還訴求具成長性的新基建題材例如 5G 網通、數位建置等創新成長特性產業，時下民眾的生活型態也有多少改變，異地辦公、遠距醫療將更發達，各國政府對於這些新板塊的商機，也無不加強本國基礎建設的增設，並希望努力爭取境外招商投資的機會。

除了投資新基建主題之外，陳美君強調，這類所謂的「基礎建設」產業一般而言多為受政府監管的公用事業，民營企業和政府的合約會簽訂一個定價機制，價格會依照成本、通膨指數等來做動態調整，故公用事業或是基礎建設營收有一個優勢，就是較不受物價上漲的波動影響且能保持營收具穩定性。