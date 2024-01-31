〈紐約匯市〉Fed決議出爐前夕 美元指數狹幅波動

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-31 05:57

美元兌歐元周二 (30 日) 小幅走低，兌日元小幅走高，未能在聯準會 (Fed) 為期兩天會議前找到明確方向。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.17%，至 103.43。在 Fed 政策決議以及周五 (2 日) 的 1 月非農報告出爐前，市場普遍認為美元處於盤整狀態。

市場預期，Fed 將在周三 (31 日) 會議結束後按兵不動，緊接著投資人將關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的發言，尋找關於 3 月降息可能性的任何線索。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，強勁的美國數據導致交易員將 3 月降息的押注，從一個月前的 89% 左右大砍至 42%。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，Fed 可能比 12 月更有信心，認為利率達到足夠的限制性水平，足以使通膨降溫。但也可能表明，它並不如市場所預期的那樣急著降息，Fed 也可能表示不希望利率過於緊縮，因為它的目標是實現軟著陸。

許多分析師預期，Fed 首次降息的目的是為了防止通膨和聯邦基金利率之間的差距過大，因為這可能導致金融狀況的收緊程度超出央行預期。

周二經濟數據顯示，美國 12 月職位空缺數意外增加，1 月消費者信心則升至兩年高點。

在數據顯示歐元區第四季經濟勉強避開技術性衰退後，歐元上漲 0.12% 至 1.0842 美元。

因葡萄牙、西班牙經濟成長強勁，加上義大利小幅成長，歐元區 Q4 國內生產毛額 (GDP) 與前一季持平。德國經濟則出現萎縮。

Scope Markets 市場分析師 Joshua Mahony 表示：「就歐洲央行 (ECB) 而言，周二的數據緩解了部分壓力，但 ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 所追求的經濟軟著陸，明顯比許多人期望的還要更軟。」

英國央行 (BOE) 召開會議前夕，英鎊小跌 0.07% 至 1.2697 美元。

美元兌日元微升 0.06% 至 147.57 日元。周二數據顯示，日本 12 月失業率較前一月下滑至 2.4%，略低於路透訪調經濟學家預估值中位數的 2.5%。

截至台灣時間周三 (31 日) 約 6:00 價格: