〈焦點股〉群益ESG投等債20+追募獲准 買盤追捧量價齊揚

隨著通膨降溫、聯準會暫停升息，市場對於明年上半年降息的預期增溫之下，帶動債市表現，在 12 月 5 日掛牌首日僅一小時就達可募集額度上限的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，追募申請已獲金管會核准，本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元。00937B 擺脫頹勢，今 (26) 日吸引買盤進駐，盤中一度上漲 1%，最高來到 16.27 元，截至上午 10 點半，成交量已突破 2.2 萬張。

根據群益投信官網公告，為求公平性，00937B 將自 2023 年 12 月 26 日起至 2024 年 1 月 3 日止，採取控管額度措施，進行初級市場配售，這也反應出國內債券 ETF 基金買氣未減。

群益投信也在公告中提醒，因市場參與熱烈，有買進計畫的投資人，請密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

財富管理專家表示，今年來債券 ETF 人氣火熱，規模、受益人數雙增，截至 12 月 22 日止，所有投信發行之債券原型 ETF 規模來到近新台幣 2.05 兆元，受益人數亦突破百萬，來到近 105.79 萬人，相較去年底的 14.55 萬人，大幅成長近 627%。

而今年新募集的三檔債券 ETF 也相當受到市場青睞，分別為 00937B、統一美債 20 年與國泰 10Y+ 金融債，當中又尤屬 00937B 人氣最旺，受益人數達 83588 人，不僅是這三檔債券 ETF 受益人數最多的產品，更一舉衝上債券 ETF 受益人數排名第四大。

群益 ESG 投等債 20 + ETF 經理人曾盈甄表示，隨著存 ETF 風氣的盛行，加上升息循環來到末端，也促使越來越多投資人將目光轉向於交易成本更為便宜，且也具有配息機制的債券 ETF。在債券資產的選取上，現階段尤以長天期 BBB 投資級公司債最值得關注，一來其隸屬於投資等級，債信品質無須擔心，二來現階段其殖利率近 6.2%，不僅較過去 20 年平均 4.67% 高，也較一般投資等級債更具吸引力，再者，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高。

而就投資標的優化的角度來評估，若能進一步挑選重視 ESG 經營的企業所發行的長天期 BBB 級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，亦有助提升投資成效，長天期 ESG BBB 級債 ETF 可說是現階段最能兼顧 ESG 趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。