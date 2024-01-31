安特羅跨足抗老醫美市場 引進韓商肉毒桿菌素明年上市

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-31 11:24

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW) 跨足抗老醫美市場，今 (31) 日宣布與韓國 Inibio 肉毒桿菌廠簽約，引進最新高純度肉毒桿菌素。安特羅看好，目前台灣僅有 6 張藥證，此次引進的產品將在台灣完成藥證申請，最快明年上市。

安特羅表示，肉毒桿菌素是由肉毒桿菌產生的神經毒素，可以阻斷神經與肌肉間的神經衝動，使臉部過度收縮的肌肉鬆弛，進而減少、消除動態皺紋，注射肉毒桿菌素可針對特定部位皺紋產生作用，不影響四周的肌肉，因此被廣泛用於美容醫學。

安特羅進一步提到，目前用於醫美的肉毒桿菌素主要是 A 型和 B 型，而此次引進的是作用時間較長的 A 型肉毒桿菌素，且為高純度真空凍乾型劑，穩定性高、抗藥性低，在國內醫美市場具競爭力。

安特羅總經理張哲瑋指出，這是安特羅插旗抗老醫美市場的第一步，初期將針對先進生物製劑建立產品線和行銷團隊，最終目標仍是發揮國光生技集團核心優勢，引進先進生物製劑技術在台灣生產。