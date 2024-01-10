〈ESG狂潮〉受電子業遞延建廠影響 旭然去年營收6.02億元年減13%

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2023 年 12 月受惠美國、中國地區訂單保持穩定認列，單月營收 5465 萬元，月增 5.27%、年增 4.4%，爲連續 2 個月站穩 5000 萬元之上營收水準。累計 2023 年全年營收 6.02 億元，年減 13.87%。

旭然主管指出，由於 2023 年半導體、電子產業受終端消費市場影響加大進行庫存調節，並陸續遞延新廠擴建計畫，使得旗下工業液體過濾設備、耗材等拉貨趨緩，係去年營收較前一年減少的主因。

旭然表示，為提升旗下 Filtrafine 自有品牌全球市場競爭力，擴大業務接單與提升整體營運動能，2023 年陸續進行精進旗下台灣、中國、越南生產效率優化，並加大原料採購與庫存管控，不僅如此，由於旭然多年於工業液體過濾領域站穩高度競爭利基，奠定客戶良好業務合作黏著度，為擴大整體業務接單量能，除進一步增進工程組裝能力，推動設備業務接單策略調整，以提供各產業客戶整套完整系統性過濾機組，有效解決客戶面臨缺工之痛點，提升旭然旗下自有品牌良好服務附加價值，並有助於擴大單一接單金額，創造後續濾心 / 濾袋等耗材產品需求提升。

由於全球各產業與各國政府皆積極落實 ESG 永續目標，對於綠色製程、廢水回收、再生水、海水淡化等應用需求持續增溫，除有助於增添旭然業務接單動能，旭然亦於近期正式接獲半導體產業客戶系統性過濾與淨化機組訂單，預計第一季中下旬陸續出貨，為旭然旗下完整系統性過濾與淨化解決方案注入良好訂單實績。

此外，旭然集團仍戮力推動業務轉型計畫，持續觀察半導體、電子產業客戶啟動新廠擴建計畫，隨著客戶逐步啟動擴建有機會創造旗下工業液體過濾設備訂單增溫，助力集團整體營運良好正面效益。

展望 2024 年第一季，旭然維持審慎看法。旭然仍不斷深化旗下自有品牌工業過濾設備、耗材等產品對於液體過濾之精度、流量、耐溫差等研發技術，精進旗下雲科一、二廠、中國昆山廠及越南廠生產效率提升，保持多元產業客戶業務黏著度，另一方面，憑藉旭然接獲大陸地區系統性過濾與淨化機組訂單，挹注整體在手訂單表現維持良好水準，隨著訂單持續分批出貨認列，有助於創造集團新一波成長動能。