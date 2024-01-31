〈友達法說〉去年第四季虧損15.1億元 全年每股虧損2.37元

友達 ( 2409-TW ) 今 (31) 日召開線上法說會，並公布去年第四季財報，去年第四季營收 633.5 億元，稅後虧損 15.1 億元，累計去年全年虧損 182.03 億元，每股虧損 2.37 元。

友達去年第四季營收 633.5 億元，季減 9.6%，年增 20.3%；毛利率 3.4%，季減 4.3 個百分點，較 2022 年同期轉正；營益率 - 8%，季減 6.1 個百分點，年增 12.7 個百分點。稅後虧損 15.1 億元，虧損較上季擴大，但較 2022 年同期縮小，每股虧損 0.2 元。

友達表示，2023 年第四季面板總出貨面積 508.6 萬平方米，季減 13.7%，年增 17.7%。累計 2023 全年面板總出貨面積達 2098.5 萬平方米，年增 9.5%。以產品營收占比來看，筆記型電腦、平板電腦及手機占比最高，約占 24%，TV 占 21%，能源事業、系統設計製造服務等占 18%，車用顯示器占 15%。