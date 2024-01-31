三星Q4晶片業務虧損收斂 看好2024年持續復甦

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-31 10:26

三星電子 (005930-KR) 周三 (31 日) 公布去年第四季獲利連續四季下滑，且核心晶片業務全年虧損寫下新高，但虧損幅度已在 Q4 縮小，三星看好 2024 年記憶體和科技需求持續復甦。

這家全球最大的記憶體製造商表示，隨著人工智慧 (AI) 應用擴大，行動和個人電腦 (PC) 製造商將在自家設備上安裝更好的晶片，伺服器汰舊換新也有助於需求逐步改善。

三星表示：「儘管存在各種潛在阻礙，包含利率政策和地緣政治問題，2024 年記憶體市場料將繼續復甦。」

根據最新財報，去年 10 月至 12 月，三星營業利益從前一年同期的 4.3 兆韓元下滑至 2.8 兆韓元 (約 21.1 億美元)，符合該公司本月稍早預測。營收則年減 4% 至 67.8 兆韓元。

全年來看，因半導體設備需求疲軟，核心晶片業務從 2022 年的 23.8 兆韓元利潤，在 2023 年轉為 14.9 兆韓元虧損，創下記錄新高。不過，由於記憶體價格反彈，去年 Q4 晶片業務虧損收窄至 2.18 兆韓元，幅度小於 Q3 的 3.75 兆韓元。

在歷經很長一段時間的庫存消耗期後，中國 PC 和智慧手機製造商終於從本季開始回補記憶體庫存。競爭對手 SK 海力士上周也稱，隨著客戶回補庫存、業者繼續減產，今年記憶體價格將走高。

三星表示，今年記憶體業務將專注在先進晶片領域，透過積極滿足和生產 AI 相關的高頻關記憶體 (HBM) 和伺服器產品需求，來提高獲利能力。