國際鑽石巨頭宣布 原鑽價格降了！

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 16:00

自 2023 年以來，受需求低迷等因素影響，國際原鑽價格不斷下滑，近日國際鑽石巨頭戴比爾斯集團（De Beers）再次下調多種原鑽價格，力圖提振銷售業績。

最新全球原鑽價格指數顯示，截至 1 月 27 日，該指數在過去 52 周下跌 18.5%，27 日更寫下 52 周來最低值，促使近日戴比爾斯在今年首場原鑽看貨會上打出降價牌。

據《21 世紀經濟報導》報導，多位消息人士透露，2 克拉以上原鑽降價幅度在 15% 以上；0.75 克拉 - 2 克拉原鑽平均降價 10%-15%；0.75 克拉以下降價 5%-10%；綜合降價幅度約達 10%。這是近年來戴比爾斯降價力道較大的一次。

業界人士指出，作為行業上游的指標性企業，戴比爾斯降價的目的，一方面是希望提升銷售業績，另一方面也希望給中游加工商更大利潤空間，以提振市場需求。

目前天然鑽石市場需求低迷，原因是歐美多國通膨居高不下，消費者信心下滑，以及價格更低的人工培育鑽石搶佔市場。

至於未來價格走勢，業界人士指出，這取決於下游市場能否出現復甦。