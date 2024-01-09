晶片需求仍疲弱 三星上季獲利年減35% 連六季下滑

三星電子 (Samsung Electronics) 周二 (9 日) 公布初步財報，上季營業利益為連續第六季下滑，反映全球消費電子產品需求依舊疲軟。

三星指出，2023 會計年度第四季 (10 月至 12 月) 營業利潤年減 35% 至 2.8 兆韓元，分析師平均預期為 3.7 兆韓元。上季營收年減 4.9% 至 67 兆韓元，分析師預測為 70.31 兆韓元。

上述結果凸顯出，由於經濟仍具不確定性，對智慧手機以及其他電子產品的記憶體晶片需求依舊低迷。

三星曾在 10 月預測，受人工智慧 (AI) 熱潮推動，陷入低迷的記憶體市場可望在 2024 年逐步反彈。當時三星高層表示，記憶體價格應會在 2023 年下半年左右走出低谷。

三星 (005930-KR) 周二開高後漲勢收斂，截稿前上漲 0.65%。該公司將在本月稍晚公佈完整財報，包含各項事業的業績表現。

三星當前目標是在新興的高密度記憶體晶片領域趕上競爭對手 SK 海力士的腳步，並計劃在 2024 年讓產能提升 2.5 倍。HBM 是一種先進晶片，能夠以更快的速度處理資料，並與輝達加速器等硬體搭配使用，加速訓練 AI 模型等密集型任務的資料處理作業。

三星也寄望新款設備和可摺疊產品線，能夠在 2024 年幫助帶動成長。該公司即將在本月稍晚於美國推出最新產品。