〈財報〉捷藍航空上季虧損 預測2024年運力降低

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-30 20:42

捷藍航空 (JBLU-US) 第 4 季出現虧損，並預計今年運力將下降。

這家總部位於紐約的航空公司發布財報指出，2023 年最後三個月淨虧損 1.04 億美元，而去年同期為獲利 2400 萬美元。以每股計算，捷藍航空第 4 季虧損 31 美分，調整後虧損 19 美分，而去年同期為獲利 7 美分。

該航空公司預計今年第 1 季營收將下降 5% 至 9%，超過華爾街分析師預測的 5.5%。並預測第 1 季運力將減少多達 6%。

捷藍航空表示，預計 2024 年運能將下降至低個位數，調整後獲利率可能接近損益兩平。

該航空公司一直在努力應對更高的成本、營運挑戰和不斷變化的旅遊模式，正如本月稍早聯邦法官禁止其以 38 億美元收購精神航空 (SAVE-US) 的計劃一樣。捷藍航空上周警告，與精神航空的收購協議可能會終止，但在周二的財報中沒有提供更多細節。

捷藍航空第 4 季財報與 LSEG 的預期相比如下：

調整後每股虧損 19 美分，低於預期的虧損 28 美分

營收 23.3 億美元，高於預期的 22.9 億美元

第 4 季營收年減 3.7%，但仍略高於華爾街預期。

捷藍航空一直在調整其航線網絡，以專注於獲利更高的航班。《CNBC》 本月初報導指出，捷藍航空曾計劃削減航班。