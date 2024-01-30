〈財報〉捷藍航空上季虧損 預測2024年運力降低
鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-30 20:42
捷藍航空 (JBLU-US) 第 4 季出現虧損，並預計今年運力將下降。
這家總部位於紐約的航空公司發布財報指出，2023 年最後三個月淨虧損 1.04 億美元，而去年同期為獲利 2400 萬美元。以每股計算，捷藍航空第 4 季虧損 31 美分，調整後虧損 19 美分，而去年同期為獲利 7 美分。
該航空公司預計今年第 1 季營收將下降 5% 至 9%，超過華爾街分析師預測的 5.5%。並預測第 1 季運力將減少多達 6%。
捷藍航空表示，預計 2024 年運能將下降至低個位數，調整後獲利率可能接近損益兩平。
該航空公司一直在努力應對更高的成本、營運挑戰和不斷變化的旅遊模式，正如本月稍早聯邦法官禁止其以 38 億美元收購精神航空 (SAVE-US) 的計劃一樣。捷藍航空上周警告，與精神航空的收購協議可能會終止，但在周二的財報中沒有提供更多細節。
捷藍航空第 4 季財報與 LSEG 的預期相比如下：
調整後每股虧損 19 美分，低於預期的虧損 28 美分
營收 23.3 億美元，高於預期的 22.9 億美元
第 4 季營收年減 3.7%，但仍略高於華爾街預期。
捷藍航空一直在調整其航線網絡，以專注於獲利更高的航班。《CNBC》 本月初報導指出，捷藍航空曾計劃削減航班。
捷藍航空營運長兼即將上任的執行長杰拉蒂 (Joanna Geraghty) 在財報 聲明中表示：「高峰期的需求仍然強勁，我們將繼續管理非高峰期的運力，以反映不斷變化的需求趨勢。」「我們計劃繼續完善我們的網路和產品供應，以更能服務我們的休閒客戶，同時透過獲利成長計劃實現收入多元化。」
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