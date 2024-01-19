傳精神航空要求捷藍航空對合併受阻進行上訴

知情人士透露，精神航空 (Spirit Airlines)(SAVE-US) 正在尋求說服捷藍航空 (JBLU-US)，對聯邦法官阻止美國第六大和第七大航空公司之間合作的決定提出上訴。

自從美國地區法官 William Young 周二 (16 日) 裁定該公司不應繼續以 38 億美元出售給捷藍航空之後，Spirit 股價已經下跌超過 60%。他支持反壟斷監管機構的立場，認為該交易將導致乘客票價上漲。

Spirit 的債券價值也大幅下跌，凸顯出如果沒有達成協議，其財務狀況將岌岌可危。由於投資人擔心該公司支付 2025 年 9 月到期的約 11 億美元債務能力，該公司的債券交易價格從 75 美分左右降至 50 美分。

消息人士表示，精神航空告訴捷藍航空，它們的交易合約要求他們用盡一切法律選擇來完成交易，應該對法官的裁決提出上訴。

然而，消息人士透露，捷藍航空尚未決定是否尋求上訴。消息人士說 ，該公司正在評估上訴成功的可能性，並注意到自 2022 年 7 月兩家公司同意合作以來，Spirit 的業務已大幅惡化。

部分分析師指出，捷藍航空最好向 Spirit 及其股東支付 4.7 億美元的分手費來終止交易。但要做到這一點，捷藍航空必須證明它已履行交易合約規定的義務，並盡一切努力完成交易。

兩家航空公司有可能同意對法官的決定提出上訴。兩家公司在周二的聯合聲明中表示，正在「評估後續步驟，作為法律程序的一部分」。兩者有 30 天的時間提出上訴。

捷藍航空已經同意分拆紐約市、波士頓、紐瓦克、新澤西州、勞德代堡和佛州主要機場的登機口和起降時刻，以解決美國監管機構的擔憂。

一位知情人士告訴《路透》，如果與捷藍航空的交易失敗，精神航空已經開始研究為其債務再融資的方法。

與其他航空公司一樣，精神航空在新冠疫情期間遭受了財務打擊，但在復甦方面比其他航空公司更加困難，因為其低預算價格模式使其在燃油價格上漲後幾乎沒有提高機票價格的空間。隨著虧損擴大，過去兩年其淨債務從 33 億美元增加到 55 億美元。

捷藍航空雖然其票價比許多同行便宜，但預算高於精神航空，因此表現較好。

精神航空也是受 RTX 普惠齒輪傳動渦輪風扇 (GTF) 引擎故障影響最嚴重的航空公司之一，迫使該公司停飛多架飛機，從而影響了其獲利能力。它也一直在努力應對機師薪資飆升的問題。

美國四大航空公司：聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US) 和西南航空 (LUV-US)，經過過去幾十年的一系列合併，總計控制約 80% 的市占率。