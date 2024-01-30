鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-01-30 17:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.2元上修至-0.03元，其中最高估值0.35元，最低估值-0.93元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.35(0.35)
|7.4
|11.44
|5.97
|最低值
|-0.93(-0.93)
|0.5
|4.27
|5.97
|平均值
|-0.18(-0.24)
|4.42
|7.81
|5.97
|中位數
|-0.03(-0.2)
|4.06
|8.12
|5.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|26,840,000
|33,006,300
|42,407,390
|39,794,790
|最低值
|26,003,000
|30,100,000
|34,700,000
|39,794,790
|平均值
|26,469,590
|31,954,010
|38,330,090
|39,794,790
|中位數
|26,410,000
|32,027,030
|37,128,360
|39,794,790
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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