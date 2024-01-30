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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為100元

鉅亨網新聞中心 2024-01-30 17:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.2元上修至-0.03元，其中最高估值0.35元，最低估值-0.93元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年 2026年
最高值 0.35(0.35) 7.4 11.44 5.97
最低值 -0.93(-0.93) 0.5 4.27 5.97
平均值 -0.18(-0.24) 4.42 7.81 5.97
中位數 -0.03(-0.2) 4.06 8.12 5.97

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 26,840,000 33,006,300 42,407,390 39,794,790
最低值 26,003,000 30,100,000 34,700,000 39,794,790
平均值 26,469,590 31,954,010 38,330,090 39,794,790
中位數 26,410,000 32,027,030 37,128,360 39,794,790

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.47 8.56 1.21 -4.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		 41,626,486 35,672,763 27,098,474 22,327,410

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。




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