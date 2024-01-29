〈台股盤中〉資金向台電子股集中大漲百點 AI產業成領頭羊
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 10:48
台北股市今 (26) 日早盤市場資金鎖定以 AI、AI PC 相關產業爲重心，包括台光電 緯穎 (6669-TW) 股價展現強勢，指數收復 1 萬 8000 點大關 ，並一度上漲逾百點，市場專家指出，台股已站上所有均線之上，短線仍將維持高檔震盪走勢。
台北股市由今天早盤的價量走勢來看，台積電 (2330-TW) 股價在穩平盤之上，開盤大盤指數以 18001.24 點開出，最高 18099.96 點，爲近大盤高點，最低 18995.11 點，預估全場成交值爲 2200 億元。
同時，以今天早盤新台幣匯率升值的走勢及技術指標來看，有利於台股上演持續向上的走勢。
在市場看好 AI 及 AI PC 的可能需求升溫之下，台股集中市場大盤早盤電子成交比重升高，早盤電子股占成交比重金達 76%，而 AI 伺服器概念廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 及緯穎股大幅走高，激勵集中市場股價早盤大漲超過 100 點。
在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 股價則受資金排擠效應而全面走弱，只有萬海 (2615-TW) 力守平盤之上。航空股長榮航 (2618-TW) 股價因春節及清明節機師罷工危機暫解，股價反彈上揚逾 5%。
至於台積電，今天早盤以 646 元開出，最高 647 元，最低 644 元，股價走高也顯示在海外資金匯入並對高流動性個股的青睞。
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