鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 10:48

台北股市今 (26) 日早盤市場資金鎖定以 AI、AI PC 相關產業爲重心，包括台光電 緯穎 (6669-TW) 股價展現強勢，指數收復 1 萬 8000 點大關 ，並一度上漲逾百點，市場專家指出，台股已站上所有均線之上，短線仍將維持高檔震盪走勢。

在市場看好 AI 及 AI PC 的可能需求升溫之下，台股集中市場大盤早盤電子成交比重升高，早盤電子股占成交比重金達 76%，而 AI 伺服器概念廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 及緯穎股大幅走高，激勵集中市場股價早盤大漲超過 100 點。