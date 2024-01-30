〈台股盤中〉資金仍圍繞AI產業轉動 短線多空分水嶺先看這兒

台北股市今 (30) 日早盤市場資金鎖定以 AI、AI PC/NB 相關產業爲重心，包括緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 及技嘉 (2376-TW) 股價展現強勢，指數雖然盤中遭遇獲利了結賣壓而下壓，但 1 萬 8000 點之上，市場專家指出，台股已站上所有均線之上，短線多空分水嶺爲 5 日 18008.75 點能否有守。