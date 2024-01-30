〈台股盤中〉資金仍圍繞AI產業轉動 短線多空分水嶺先看這兒
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 11:16
台北股市今 (30) 日早盤市場資金鎖定以 AI、AI PC/NB 相關產業爲重心，包括緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 及技嘉 (2376-TW) 股價展現強勢，指數雖然盤中遭遇獲利了結賣壓而下壓，但 1 萬 8000 點之上，市場專家指出，台股已站上所有均線之上，短線多空分水嶺爲 5 日 18008.75 點能否有守。
台北股市由今天早盤的價量走勢來看，台積電 (2330-TW) 股價走低，開盤大盤指數以 18083.45 點開出，最高 18138.74 點，最低 18048.15 點，預估全場成交值爲 2846 億元。
雖然今天台股遇壓下殺，但以今天早盤新台幣匯率升值，也顯示海外資金仍持續流向台灣金融市場。證券分析師黃指出，台股仍將維持高檔震盪格局。
在市場看好 AI 及 AI PC 的可能需求升溫之下，台股集中市場大盤早盤電子成交比重升高，而 AI 伺服器概念廣達、技嘉、緯創 及緯穎 (6669-TW) 股價大幅走高，並且激勵相關的散熱族群如奇鋐 (3017-TW) 及雙鴻 (3324-TW) 創新高。
同時，先前呈現弱勢的健鼎 (3044-TW)、金像電 (2368-TW)、台光電 (2383-TW) 股價也呈現反彈向上格局。
在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及 (2615-TW) 股價則受資金排擠效應而全面走弱，；航空股長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 股價走跌。
ABF 族群景碩 (3189-TW) 去年財報出爐，股價獲激勵揚，受領漲幅超過 2%，、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 股價表現相對平穩。
至於台積電，今天早盤以 642 元開出，最高 647 元，最低 642 元，股價盤中仍見承接力道。
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