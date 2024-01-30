鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至4.96元，預估目標價為159元
鉅亨網新聞中心 2024-01-30 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.96元，其中最高估值5.2元，最低估值4.71元，預估目標價為159元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|5.2(5.2)
|8.37
|10.01
|最低值
|4.71(4.71)
|6.71
|8.91
|平均值
|4.94(4.91)
|7.8
|9.28
|中位數
|4.96(4.85)
|7.9
|9.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11,585,000
|13,100,000
|13,920,000
|最低值
|11,195,000
|11,776,070
|12,855,660
|平均值
|11,378,320
|12,298,130
|13,380,530
|中位數
|11,373,000
|12,202,000
|13,381,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.98
|15.49
|7.88
|4.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
|7,430,654
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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