〈台股盤後〉護國神山堅挺依舊在 但大盤量能萎縮失守萬八
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 14:10
台股昨日站 1 萬 8000 點大關後，集中市場及 OTC 今 (26) 日市場賣壓逐漸湧現，兩者同步收黑，集中市場終場失守整數關卡，以 17995.03 點作收，較昨日下跌 7.59 點或 0.04%，市場成交值則萎縮至 2539.58 億元，市場專家指出，台股大盤仍維持在所有均線之上 ，走多格局尚未結束，但漲多個股震盪加劇，仍必須留心。
值得注意的是，今天大盤走勢以智財權概念股爲主，M31(6643-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 收盤股價表現亮麗，台積電 (2330-TW) 收盤上漲 2 元達 644 元，但相對的，集團股已缺乏集體上漲的動能。證券分析師黃漢成說，如今天盤中以神盾 (6462-TW) 個股表現，但集團 IC 設計股沒有跟進大漲，顯示市場趨於理性對待題材個股。
同時，如華新科集團，由瀚宇博德 (5469-TW) 唱獨角戲，量能放大並且股價大漲，但集團內的嘉聯益 (6153-TW)、精星科技 (8183-TW) 則表現平平。
但包括聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 及大立光 (3008-TW) 等大盤權值股，今天收盤都下挫。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤仍處於均線之上，今天盤勢應屬漲多合理壓回，而技術指標也有利多方操作，但預估市場震盪加大 。
台股集中市場大盤今日開在 17985.44 點，最高 18029.85 點，最低 17943.65 點， 以 17995.03 點作收，較昨日下跌 7.59 點或 0.04%，市場成交值則萎縮至 2539.58 億元
同時，高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收黑。
航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 收黑及，萬海 (2615-TW) 今天收平盤。航空類股的長榮航 (2618-TW) 面臨機師工罷工陰影而收跌、華航 (2610-TW) 上漲作收。
今天盤中 AI 概念股英業達 (2356-TW) 股價開平走低，收盤價報. 55.4 元，拖累 AI 概念股技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW) 、緯穎 (6669-TW) 走弱，伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 走低，收盤 CCL 相關的台光電 (2383-TW) 以平盤作收。
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