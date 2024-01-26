鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 14:10

台股昨日站 1 萬 8000 點大關後，集中市場及 OTC 今 (26) 日市場賣壓逐漸湧現，兩者同步收黑，集中市場終場失守整數關卡，以 17995.03 點作收，較昨日下跌 7.59 點或 0.04%，市場成交值則萎縮至 2539.58 億元，市場專家指出，台股大盤仍維持在所有均線之上 ，走多格局尚未結束，但漲多個股震盪加劇，仍必須留心。

值得注意的是，今天大盤走勢以智財權概念股爲主，M31(6643-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 收盤股價表現亮麗，台積電 (2330-TW) 收盤上漲 2 元達 644 元，但相對的，集團股已缺乏集體上漲的動能。證券分析師黃漢成說，如今天盤中以神盾 (6462-TW) 個股表現，但集團 IC 設計股沒有跟進大漲，顯示市場趨於理性對待題材個股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤仍處於均線之上，今天盤勢應屬漲多合理壓回，而技術指標也有利多方操作，但預估市場震盪加大 。

台股集中市場大盤今日開在 17985.44 點，最高 18029.85 點，最低 17943.65 點， 以 17995.03 點作收，較昨日下跌 7.59 點或 0.04%，市場成交值則萎縮至 2539.58 億元