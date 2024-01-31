〈美股盤後〉Fed今年首次利率會議登場 道瓊改寫歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-01-31 05:43

今年首場聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議登場，市場消化又一批好壞參半的企業財報，以及勞動力市場續強的數據，道瓊週二 (30 日) 收紅逾 130 點，改寫歷史新高紀錄。蘋果在大型股中領跌，費半指數挫低 1.56%，那指收黑 0.76%。標普指數微跌 0.06%。

數據方面，美國經濟評議會 (Conference Board) 週二公布數據顯示，美國 1 月消費者信心指數升至 2021 年底以來新高，主因是受到美國民眾對經濟、就業市場、通膨的看法更加樂觀推動。

美國勞工統計局週二發布的職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，12 月職位空缺數量增加至 900 萬，意外上升至三個月來最高水平，但辭職人數減少表明即使勞動力需求依然強勁，就業者的心態變得更加謹慎。

聯準會週二起召開今年首場聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，市場預期聯準會維持利率不變，外界預期本次會議可能聚焦於縮表、核心通膨、未來政策利率路徑等議題上。根據 CME FedWatch 工具，交易員預測聯準會 3 月降息的機率降至 40% 左右。

美國參議院銀行委員會主席 Sherrod Brown 敦促聯準會主席鮑爾在今年年初降息，因為限制性貨幣政策不再是對抗通膨的正確工具，高利率使美國人無法成為房主且傷害了小企業。

同時，科技股超級財報週來臨，Alphabet、微軟、AMD、蘋果、亞馬遜、Meta 等科技大咖將接力登場，在這些大型科技股大漲推動美股屢創新高後，這也是驗證人工智慧 (AI) 信仰的關鍵時刻，判斷美股主要上漲動能能否延續下去。

國際貨幣基金 (IMF) 預測「全球經濟軟著陸」在望，將今年全球經濟成長預期上修至 3.1%，高於去年 10 月預測的 2.9%，原因是美國經濟成長優於預期以及中國推出財政刺激措施，而 2025 年的經濟成長預測則維持在 3.2% 不變。值得注意的是，該組織同時警告戰爭和通膨風險仍未消失。

美股週二 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 133.86 點，或 0.35%，收 38,467.31 點。

那斯達克指數下跌 118.15 點，或 0.76%，收 15,509.9 點。

標普 500 指數下跌 2.96 點，或 0.06%，收 4,924.97 點。

費城半導體指數下跌 68.28 點，或 1.56%，收 4,319.99 點。

NYSE FANG + 指數下跌 83.94 點，或 0.90%，收 9,274.96 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，金融、能源領漲。房地產表現最差 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.92%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%；Meta (META-US) 跌 0.24%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.40%。

台股 ADR 全數盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.05%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.33%。

企業新聞

伺服器大廠美超微 (Super Micro)(SMCI-US) 走強 3.49% 至每股 512.97 美元。美超微週一盤後公布本季業績展望遠於預期，並上調全年營收財測。

通用汽車 (GM-US) 飆升 7.80% 至每股 38.15 美元。通用汽車去年第四季營收 429.8 億美元，市場預期 389.7 億美元；第四季全球汽車總銷量 161 萬輛，市場預期 155 萬輛。

輝瑞 (PFE-US) 收低 1.67% 至每股 27.02 美元。輝瑞最新財報令市場喜出望外，去年第四季調整後每股獲利 10 美分，優於分析師預期 (每股虧損 22 美分)，主因是新冠病毒產品需求優於預期，而且研究成本下降。不過，輝瑞稱，約 15% 的美國人口在去年秋冬接種新的新冠疫苗。這略低於輝瑞去年 10 月 (該公司新藥推出一個月後) 預測的 17%。

蘋果 (AAPL-US) 摔落 1.92% 至每股 188.04 美元。天風國際證券分析師郭明錤預測，iPhone 2024 出貨量在可能因結構性挑戰而年衰約 15%。

AMD (AMD-US) 下滑 3.24% 至每股 172.06 美元，盤後續跌逾 2%。AMD 跟進競爭對手英特爾 (INTC) 給出悲觀的第一季財測。AMD 表示，第一季銷售額預計約 54 億美元，上下浮動 3 億美元，分析師預計營收約為 57.7 億美元。 AMD 補充稱，預計第一季包括個人電腦晶片在內的部分主要業務將連續下滑。

經濟數據

美國去年 11 月 FHFA 房價指數月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國經濟評議會 1 月消費者信心指數報 114.8，預期 115.0，前值 108.0

美國去年 12 月 JOLTS 職位空缺數報 902.6 萬，預期 875 萬，前值 892.5 萬

華爾街分析

Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示：「這個財報季，各家企業訊息不一定非常一致，不是所有船兒都能乘風破浪，截至目前為止，我們看到這個財報季出現明顯的贏家和輸家。」

ADM Investor Services 首席全球經濟學家 Marc Ostwald 稱：「市場現在很平靜。他們顯然想看看聯準會本週會說什麼，以及降息的大門還會打開多少。」

BlackRock Investment Institute 主任 Jean Boivin 為首的策略師團隊發布報告指出：「在投資人對 AI 興奮推動下，科技股推動的股市反彈應該會隨著『通膨進一步下降、聯準會開始降息、市場堅持樂觀的宏觀前景』而擴大。」