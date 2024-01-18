Fed褐皮書：近期經濟活動幾乎沒有變化 勞動力市場現降溫跡象

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 發布褐皮書調查顯示，最近幾周，具有韌性的消費者支出幫助推動美國經濟，抵銷製造業等其他部分的疲軟表現。

Fed 在報告中表示，大多數地區的消費者表現均達到預期，且包含紐約在內，有三個地區的消費者表現是超出預期的。

此外，多數地區回報，這段時期的經濟活動幾乎沒有變化，但企業對未來的看法已愈來愈樂觀。

報告指出：「整體而言，多數地區表示，公司對於未來的成長預期抱持樂觀看法，或是認為已有所改善，或兩者兼具。許多地區聯繫人都指出，降息前景是他們態度之所以樂觀的一項原因。」

本次褐皮書是由費城聯準銀行根據 1 月 8 日或之前收集到的資訊編製而成，這些資料包含與 12 個地區聯準銀行商業狀況有關的軼事和評論。

整體而言，企業注意到通膨壓力已有所緩解，且幾乎所有地區都提到勞動力市場降溫跡象，超過一半地區表示，整體就業水準幾乎沒有變化，也有許多地區企業認為，明年薪資成長將進一步放緩。

褐皮書通常會在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前兩周發布。FOMC 將在 1 月 30 日至 1 月 31 日召開會議，市場預估本次將連續四度維持利率不變。考量到通膨降速比預期來得更快，官員們也可能針對何時開始降息進行討論。