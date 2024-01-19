Fed古爾斯比：隨通膨降溫且實質利率上升 央行可能降息

根據外媒周五 (19 日) 報導，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示通膨持續下滑值得討論降息，儘管他並未給出聯準會 (Fed) 首次降息的時間點，但其言論暗示希望決策者在通膨下降之際考慮降息，避免政策過度緊縮。

古爾斯比周五接受美國財經媒體 CNBC 採訪時說：「如果我們在通膨方面繼續取得比預期更快的進展，那麼在利率處在限制性水準時就必須考慮降息。隨著通膨降溫，我們顯然會評估反應能力。」

他強調，從現在到 3 月還有還有好幾份數據報告，鼓勵市場參與者多留意經濟數據，而非決策者的看法來評估利率走向。

古爾斯比說：「從根本上來看，利率政策與經濟數據相關，如果有明確證據通膨走在邁向 2% 水準的目標道路上，我們就能減少限制。」

在稍早的採訪中，古爾斯比強調過去一年央行在抗通膨方面取得的進展，同時重申美國經濟仍在實現 2% 通膨而不引發衰退的「黃金道路」上。

市場方面，投資人預估今年將降息 6 次，其中 Fed 最早在今年 3 月開始首次降息的可能性為 50%，不過幾月央行官員卻一直在給市場潑冷水。

決策者在去年 12 月貨幣政策後公布的預測中有 3 次降息。繼 Fed 在該次會議維持利率不變後，市場估 1 月 30 日至 31 日的貨幣政策會議上也仍將按兵不動，連續第四次將利率維持在 5.25% 至 5.5% 的區間。

古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上並沒有投票權。