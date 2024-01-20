Fed戴莉：現在認為降息將至「為時過早」 需更多通膨回落證據

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，現在認為降息將很快到來還「為時過早」，需要有更多證據顯示通膨持續在回到 2% 目標的路上，才會放寬政策。

戴莉周五 (20 日) 受訪表示：「雖然我認為我們應該向前看，詢問何時需要調整政策，如此才不會箝制經濟，但現在認為降息即將到來還太早。」

身為今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的輪值投票委員，戴莉表示，她需要看到更多證據顯示通膨正在回到 2% 目標，才能給予她充分信心，開始調整政策利率。

除了通膨以外，戴莉表示，她還將尋找勞動力市場開始放緩的任何初步跡象，作為支持她做決定的一環，但就目前而言，兩者都不構成調整政策的必要條件。

Fed 將在 1 月 30 日至 1 月 31 日召開今年第一場政策會議，市場預期 FOMC 將連續四度維持利率不變。戴莉是 Fed 進入緘默期之前，最後發言的幾位官員之一。

Fed 上月發布點陣圖暗示 2024 年將降息三次，即約 75 個基點。Fed 官員近期則不斷對今年將大幅降息的預期潑冷水，且自從 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 本周稍早表示應有序、勿倉促調整政策以來，Fed 在 3 月降息的機率已明顯下滑。

過去一年來，美國通膨明顯降溫，且未引發失業率飆升。排除波動性較大的能源和食品項目後，11 月核心通膨指標的六個月年化成長率為 1.9%，略低於 Fed 的 2% 目標。12 月數據將在下周出爐。

此外，周五稍早數據顯示，消費者對未來一年的通膨預期降至三年最低，這有助於帶動消費者信心攀升。長期通膨預期也有所下滑。

戴莉表示，美國的資產負債表仍處於「良好」狀態，但也表示，接下來會密切關注拖欠率，從中尋找經濟放緩的初步警訊。