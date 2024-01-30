〈財報前瞻〉特斯拉悲觀預警縈繞 通用汽車能甩開陰霾？

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 01:25

特斯拉上周曾警告，預料未來一年將出現成長緩慢和持續的定價壓力，此番言論也讓其他汽車製造商股價承壓。

通用汽車已下修去年全年獲利預期，並告訴投資人其與美國工人聯合會 (UAW) 新簽訂的勞資合約將增加 93 億美元的成本。

報導指出，通用去年 11 月底宣布 100 億美元的股票回購計畫和 33% 的股息增加，讓該公司股價擺脫 3 年低點。然而到目前為止，該股較 52 周高點下跌約 19%，且今年迄今股價表現平平。

巴拉對通用汽車在北美和中國這兩個主要市場的成長前景的展望，只是周二法說會的議題之一。市場預測，美國汽車需求可能以個位數百分比成長，價格下行壓力將加大。

中國方面，通用汽車去年銷量年減 8.9%，隨著中國本土汽車製造商的市占增加，別克 (Buick) 和雪佛蘭 (Chevrolet) 品牌的需求分別下滑近 20% 和 15%。

電動車、自駕車展望備受矚目

與此同時，分析師還將留意通用汽車在電動車和科技領域的投資展望。

通用汽車上周披露，其自駕車部門 Cruise 正在接受美國司法部、美國證券交易委員會 (SEC) 和其他監管機構調查。先前該部門因為自駕車意外事故而停止營運。

巴拉曾表示，到 2030 年，Cruise 技術每年可帶來 500 億美元的營收，但該部門在創造營收方面的努力仍在停滯狀態。

雪上加霜的是，美國對電動車的需求成長已經顯示放緩跡象。福特 (F-US) 已將其 F-150 Lightning 電動皮卡車的生產班次削減一班，同時在增加油車 Bronco SUV 工廠的生產班次。

分析認為，儘管市場展望不明朗，但通用汽車在去年遭遇 Ultium 電池生產瓶頸後，正在努力加快新一代電動車在北美的交付速度。