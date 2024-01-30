〈財報前瞻〉特斯拉悲觀預警縈繞 通用汽車能甩開陰霾？
鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 01:25
路透周一 (29 日) 報導，通用汽車最新業績即將在周二 (30 日) 美股盤前揭曉，不過該公司執行長巴拉 (Mary Barra) 在當天恐怕面臨挑戰，即讓投資人相信，這家美國頭號汽車製造商今年不會像特斯拉 (TSLA-US) 和其他競爭對手一樣陷入慢速成長的車道。
特斯拉上周曾警告，預料未來一年將出現成長緩慢和持續的定價壓力，此番言論也讓其他汽車製造商股價承壓。
通用汽車已下修去年全年獲利預期，並告訴投資人其與美國工人聯合會 (UAW) 新簽訂的勞資合約將增加 93 億美元的成本。
報導指出，通用去年 11 月底宣布 100 億美元的股票回購計畫和 33% 的股息增加，讓該公司股價擺脫 3 年低點。然而到目前為止，該股較 52 周高點下跌約 19%，且今年迄今股價表現平平。
巴拉對通用汽車在北美和中國這兩個主要市場的成長前景的展望，只是周二法說會的議題之一。市場預測，美國汽車需求可能以個位數百分比成長，價格下行壓力將加大。
中國方面，通用汽車去年銷量年減 8.9%，隨著中國本土汽車製造商的市占增加，別克 (Buick) 和雪佛蘭 (Chevrolet) 品牌的需求分別下滑近 20% 和 15%。
電動車、自駕車展望備受矚目
與此同時，分析師還將留意通用汽車在電動車和科技領域的投資展望。
通用汽車上周披露，其自駕車部門 Cruise 正在接受美國司法部、美國證券交易委員會 (SEC) 和其他監管機構調查。先前該部門因為自駕車意外事故而停止營運。
巴拉曾表示，到 2030 年，Cruise 技術每年可帶來 500 億美元的營收，但該部門在創造營收方面的努力仍在停滯狀態。
雪上加霜的是，美國對電動車的需求成長已經顯示放緩跡象。福特 (F-US) 已將其 F-150 Lightning 電動皮卡車的生產班次削減一班，同時在增加油車 Bronco SUV 工廠的生產班次。
分析認為，儘管市場展望不明朗，但通用汽車在去年遭遇 Ultium 電池生產瓶頸後，正在努力加快新一代電動車在北美的交付速度。
該公司去年僅售出 12,859 輛 Ultium 電動車，其最暢銷的電動車 Bolt 已停產。巴拉去年 10 月曾告訴投資人，Ultium 第三季的汽車產量增加一倍以上。
截稿前，通用汽車 (GM-US) 周一盤中股價上漲 0.17%，每股暫報 35.24 美元。
下一篇