全球電動車需求疲軟 比亞迪去年初步獲利不及預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-01-29 21:41
根據外媒周一 (29 日) 報導，由於去年年底市場對電動車的需求疲軟，比亞迪 (1211-HK) 上季初步獲利低於分析師的預期。比亞迪香港股價周一收盤跌 2.16%，報每股 186.10 港元。
該公司周一在提交給深圳證券交易所 (Shenzhen Stock Exchange) 的備案文件中說，2023 年初步淨利較前一年同期成長至少 75%，達到人民幣 290 億元 (合 40 億美元) 至 310 億元。然而這數字低於分析師平均預期的 315 億元。
比亞迪在 2023 年最後一季銷售了 526,409 輛純電動車，首次超過美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)，成為全球最大的電動車銷售商。這一成長主要是由其在中國推出的更廣泛的平價車型推動。
分析指出，與其他電動車製造商一樣，比亞迪在中國這個全球最大的汽車市場也受到價格暫影響。去年 11 月，這家總部位於深圳的電動車製造商為實現其年度交付目標，將其廣受歡迎的秦 (Qin)、漢 (Han) 和唐 (Tang) 車款降價高達人民幣 1 萬。
另一方面，地緣政治緊張局勢也造成損失。在歐盟執委會的反補貼調查中，比亞迪是被選中接受進一步審查的 3 家汽車製造商之一，該調查旨在確定中國政府的政府支持是否讓這些製造商獲得了不公平的優勢。
下一篇