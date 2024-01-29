全球電動車需求疲軟 比亞迪去年初步獲利不及預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-29 21:41

該公司周一在提交給深圳證券交易所 (Shenzhen Stock Exchange) 的備案文件中說，2023 年初步淨利較前一年同期成長至少 75%，達到人民幣 290 億元 (合 40 億美元) 至 310 億元。然而這數字低於分析師平均預期的 315 億元。

比亞迪在 2023 年最後一季銷售了 526,409 輛純電動車，首次超過美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)，成為全球最大的電動車銷售商。這一成長主要是由其在中國推出的更廣泛的平價車型推動。

分析指出，與其他電動車製造商一樣，比亞迪在中國這個全球最大的汽車市場也受到價格暫影響。去年 11 月，這家總部位於深圳的電動車製造商為實現其年度交付目標，將其廣受歡迎的秦 (Qin)、漢 (Han) 和唐 (Tang) 車款降價高達人民幣 1 萬。