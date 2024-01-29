〈美股早盤〉主要指數開平 市場聚焦本周Fed利率決策、大型科技股財報

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-29 22:46

美股主要指數周一 (29 日) 開盤交投清淡，本周將是繁忙的一周，包括聯準會 (Fed) 公布利率決策，以及可能考驗美股破紀錄漲勢的大型科技股財報登場。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美股開盤前投資人情緒謹慎，因準備好聽取央行關於利率前景的最新報告，並準備迎接大量企業財報。

受中東緊張局勢加劇影響，布蘭特和西德周原油價格在盤中觸及去年 11 月以來新高，但隨後回落。對投資人來說，中東局勢的發展替本周已排得滿滿一頁的重大事件日記又添了一筆。

Fed 將於台灣時間周四 (2/1) 凌晨 3 點公布利率決策、英國央行 (BOE) 周四稍早也將政策決定，美國就業數據周五 (2/2) 將公佈。另外，蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)等公司也將公布最新財報。

在更廣泛的全球股市前景方面，以 Andrew Garthwaite 為首的瑞銀集團策略師警告，市場將面臨一個「困難階段」，經濟成長放緩將開始削弱盈利預期。瑞銀團隊表示，分析師預測，儘管存在這些情況，但營收仍將強勁成長，這引發了一種「非常不尋常的」不匹配狀況。

瑞銀目前預計獲利將令人失望，因為利潤率受到薪資上漲和升息的延遲影響的威脅。 Garthwaite 領導的一個團隊寫道：「市場表現得好像疲軟的經濟數據是好事 (更多的降息，更低的債券殖利率)。在某種程度上，這種關係會逆轉。」

截至台北時間周一（29 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.54%，至每股 406.12 美元

微軟上季營收將年成長 15.8%，有望創近兩年來最大增幅，主因是越來越多生成式人工智慧 (Generative AI) 的產品推動其雲端服務需求。由於在 AI 領域的領先優勢，微軟今年可能會鞏固其作為市值最大公司的領先地位。

超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 0.15%，至每股 176.98 美元

超微將於 1 月 30 日美股盤後公布 2023 會計年度第四季財報。根據分析師預估，超微去年 Q4 營收為 61.3 億美元，年增 10%；調整後淨利 12.6 億美元，年增 13%；每股收益為 0.35 美元。近期共有 48 個評級涵蓋超微，其中包含 37 個「買進」評等，分析師予超微平均目標價 156.41 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.16%，至每股 159.37 美元

亞馬遜預估將自周一開始在美國的 Prime Video 串流服務上推出廣告。華爾街看好這家科技巨頭將成為不斷變化的媒體市場中的破壞王。MoffettNathanson 首席分析師莫頓 (Michael Morton) 在給客戶的報告中寫道：「亞馬遜在 Prime Video 中添加廣告的決定，將對商品化廣告影音點播 (AVOD) 播放器、獨立聯網電視 (CTV) 平台和非排名前 20 的有線電視網產生顛覆性力量。」

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：