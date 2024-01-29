台船找來丹麥夥伴 將切入電動船市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-29 17:31

台船 (2208-TW) 今 (29) 日宣布，子公司台船動力科技與丹佛斯股份有限公司簽署合作意向書(LOI)，透過這個合作案，期待台船動力在船舶電力驅動技術加深與國外合作，演化出更有效率與成本優勢的驅動系統，並將之在地化，未來鎖定千噸級以上電推船市場。

台船認為，電動船市場達百億元規模，未來若接獲各國兆瓦級電動渡輪、中大型客輪的電動船案，商機相當龐大。

台船暨台船動力科技董事長鄭文隆表示，乾淨的能源與動力，已是交通運輸業趨勢，現在歐洲新車中有近半的比例是電動車，相信電動船舶將趕上此趨勢。

台船動力科技執行長王碩彬進一步說明，與丹佛斯的合作開展後，電動船的電推系統整合、軸發電機、電推主輔機和船舶交直流電源轉換等關鍵技術，會逐步整合進兆瓦級電動船案。

台船動力專責研發整合電動船舶儲能電池與動力系統，希望整合技術與系統設計、組裝能力，並進而本土化；過往台船動力有多年船舶電動化經驗，包括 100 噸載客渡輪、湖泊電動船。