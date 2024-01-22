台船國艦國造占營收過半 將爭取海軍無人船艦業務

台船 (2208-TW) 今 (22) 日表示，多年轉型策略至去年取得顯著成效，商船占營收比重從早期約 90% 降至約 30%，但軍艦和公務船占比大幅提升至 60%，展望後市，已充分準備積極爭取國造潛艦後續艦、第三階段區塊風場開發，並擴展石化基礎建設業務，再加上既有商船建造，將以四大業務動能，迎向下一個穩健的 50 年。

台船表示，近幾年致力於各項新技術紮根工作，充分準備好迎向下一個穩健的 50 年，截至去年底，手持訂單總額達 925 億元，交船期程排至 2031 年，主要業務類型涵蓋商用船舶、國艦國造、海工綠能和石化基建等。

台船目標拓國際電動商船市場、拓海軍無人船艦業務

在各業務上，台船說明，已有船舶電動化經驗，去年底已與丹麥跨國船舶電推巨擘丹佛斯公司簽署合作意向書，今年目標爭取海洋委員會籌建的 4000 總噸及電力推進海洋研究船，力拚挺進國際電動船舶市場，並進一步推展到商船市場。

而台船公司在國艦業務上，重心於研製高難度原型艦艇 (磐石軍艦、玉山軍艦、海鯤軍艦)，關鍵裝備和設計建造技術均已掌握，目前手持 16 艘國艦國造業務和 8 艘修艦改裝業務。

在俄烏戰爭中，因無人機與無人船的運用引出新型戰術型態，台船透露，將加速海軍推動無人艦艇的計畫，未來將提出方案來爭取海軍無人船艦業務。

此外，對於風電市場，台船說明，承攬海龍風場 63 支水下基樁，完全由本土能量順利製造中，站穩海工鋼構版圖後，將邁入浮式儲能，與台大團隊合力研發的浮台結構與繫泊系統設計台大浮台，已獲美國船級社 (ABS) 原則認可證書，目標自 2026 年啟動商業投資。

而台船公司高雄廠區完成 5.7 兆瓦 (MW) 儲能貨櫃系統工程具備實績，未來將積極爭取台電公司兆瓦 (MW) 級儲能系統標案。

另外，在石化版圖中，台船與子公司台船防蝕分別於 2022 年和 2023 年取得中油公司於大林石化油品儲運中心的石化品儲槽工程與槽車裝卸工場統包工程等二案，合約金額達 120 億元。

台船去年底至本月中旬啟動增資作業，目前私募第一階段及公募已順利完成。